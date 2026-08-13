В среду во Франции из эксплуатации было выведено более 20 % установленной мощности атомных электростанций — зафиксирован новый рекорд недоступности реакторов из‑за «экологических ограничений» или «внешних факторов, связанных с окружающей средой»: засухи, экстремальной жары и нашествия медуз.
Атомная энергетика обеспечивает около 70 % выработки электроэнергии во Франции. В этом году работу станций уже неоднократно нарушали волны жары и периоды засухи. По расчётам AFP, основанным на данных энергетического концерна EDF, публикуемых с 2015 года, недоступной оказалась 20,4 % установленной мощности.
С 9:45 до 10:00 атомный парк EDF достиг нового пика недоступности по причинам, обозначенным как «экологические ограничения» или «внешние экологические факторы», — как по числу остановленных или работающих на пониженной мощности реакторов, так и по объёму потерянной генерации.
В сумме были затронуты 13 реакторов из 57, входящих во французский атомный парк. Восемь из них были полностью остановлены (Bugey 3, Cattenom 1, Chooz 1 и 2, Golfech 2, Gravelines 2, 3 и 4), ещё пять работали в пониженном режиме (Saint-Alban 2, Tricastin 1 и 4, Gravelines 1 и 6). Восемь реакторов находились в полной остановке, тогда как пять функционировали на сниженной мощности.
Значительная часть потерянной атомной мощности связана с полными или частичными остановками пяти из шести реакторов на станции Gravelines, крупнейшей в Западной Европе, после того как скопление медуз забило насосы системы охлаждения.
«Несколько тонн медуз» попали в насосные станции забора морской воды и в итоге закупорили фильтрующие барабаны, пояснила представительница EDF.
Энергоблоки № 1 и 6 к 10 часам в среду вновь вышли на полную мощность, тогда как реактор № 5 остановлен для планового технического обслуживания. Остановленный блок Gravelines 2 должен быть вновь подключён к сети в среду в 23 часа.
Станция Gravelines, использующая воду Северного моря для охлаждения оборудования, уже сталкивалась с той же проблемой ровно год назад.
По словам экспертов, перелавливание рыбы, загрязнение пластиком и потепление воды из‑за изменения климата создали благоприятные условия для размножения и массового распространения медуз.
Помимо станции Gravelines — крупнейшей в Западной Европе, — остановки и снижение мощности на других реакторах связаны с экстремальной жарой и засухой, которые лишают электростанции воды, необходимой для охлаждения.
Во время засухи или сильной жары падение уровня и рост температуры воды в реках могут вынудить EDF снизить или вовсе остановить выработку, чтобы защитить окружающую среду и биоразнообразие. В таких условиях оператор не имеет права сбрасывать химические или радиоактивные стоки и дополнительно подогревать реки более тёплой охлаждающей водой.
«Но запаса мощности достаточно, чтобы в краткосрочной перспективе это не создавало проблем с обеспечением», — подчёркивает Николя Голдберг, эксперт по энергетике консалтинговой компании Colombus Consulting, процитированный каналом CNews. В августе, когда потребление электроэнергии традиционно ниже, Франция и во вторник остаётся крупным экспортёром: по итогам первого полугодия чистый экспорт достиг рекордных 51 ТВт·ч.
А вот в более отдалённой перспективе «особенно если срок службы реакторов будет продлён до 70 или 80 лет, их адаптация к изменению климата станет настоящим стресс‑тестом в ближайшие 20–30 лет, в более тёплом климате», — предупреждает эксперт.
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