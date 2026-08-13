Атомная энергетика обеспечивает около 70 % выработки электроэнергии во Франции. В этом году работу станций уже неоднократно нарушали волны жары и периоды засухи. По расчётам AFP, основанным на данных энергетического концерна EDF, публикуемых с 2015 года, недоступной оказалась 20,4 % установленной мощности.

С 9:45 до 10:00 атомный парк EDF достиг нового пика недоступности по причинам, обозначенным как «экологические ограничения» или «внешние экологические факторы», — как по числу остановленных или работающих на пониженной мощности реакторов, так и по объёму потерянной генерации.