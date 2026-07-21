В Испанию возвратилась экстремальная жара. Это уже третья по счету тепловая волна за последние месяцы.Температура в ряде регионов превысила 40 градусов Цельсия. На большей части королевства воздух прогрелся выше 30 градусов.
Государственное метеорологическое агентство Испании (AEMET) выпустило специальное предупреждение для населения. В десяти регионах объявлен повышенный уровень погодной опасности.
Риску для здоровья особенно подвержены уязвимые группы населения: пожилые люди и люди, страдающие хроническими заболеваниями. Метеорологи также предупреждают об опасности занятия активными видами спорта на открытом воздухе.
AEMET заявляет, что ситуация «крайне необычна». С 1 июня практически не было дней с температурой ниже нормы, а сильная жара началась еще в конце мая. Более того, агентство не исключает новых тепловых волн в ближайшие недели, поскольку август также, как ожидается, будет теплее обычного.
AEMET сохраняет в силе «оранжевые»предупреждения в Андалусии, Арагоне, на Балеарских островах, в Кастилии-Ла-Манче, Каталонии, автономном сообществе Мурсия и Валенсийском сообществе. В Кастилии и Леоне, Мадриде, Наварре, Ла-Риохе и Сеуте — «желтый» уровень опасности.
Столбики термометров превысят 35 градусов Цельсия на Балеарских островах и в большей части Пиренейского полуострова, за исключением северо-запада, побережья и горных районов. Особенно сильной жара будет в Андалусии, Мурсии и на юге Кастилии-Ла-Манчи, где ожидаются максимальные значения — выше 40 градусов Цельсия.
В обширных районах Андалусии, на востоке полуострова и на Балеарских островах ожидаются так называемые тропические ночи, когда температура не опускается ниже 20 градусов Цельсия. В отдельных районах средиземноморского побережья и в долине реки Гвадалквивир, как ожидается, температура не опускаться ниже 25.
Агентство AEMET отметило в сети X: «В начале волны жары риск лесных пожаров очень высок или экстремален на большей части полуострова и на Балеарских островах» и представило обновленный прогноз на ближайшие семь дней.
Пожар в Ла-Мьерле (провинция Гвадалахара) уже уничтожил более 27 000 гектаров насаждений и вынудил эвакуировать 1 200 человек. Огонь продолжает распространяться и пока не взят под контроль, поэтому несколько деревень в провинции Сория были эвакуированы.
Минувшей ночью огонь подошел к населенному пункту Альбендьего, жители которого уже вывезены. В его муниципальных границах находится одна из жемчужин романского стиля — часовня Санта Колома.
Жара будет сопровождаться маревом на юге и востоке Иберийского полуострова и Балеарских островов. Внутренние районы Валенсии, северной Мурсии и восточных Пиренеев также ожидают ливни и грозы с возможным градом и сильными порывами ветра. В северной Галисии и на западном побережье Кантабрии будет облачно с небольшими, местами кратковременными дождями.
Что касается ветра, Канарские острова будут подвержены влиянию пассатов, с возможными очень сильными порывами в наиболее открытых районах. На Пиренейском полуострове в Кадисском заливе и Гибралтарском проливе будут дуть западные ветры, в то время как побережья Каталонии, Бискайского залива и Галисии будут находиться под влиянием северо-восточных ветров, как правило, умеренных.
В остальной части страны будут преобладать слабые ветры, имеющие тенденцию к усилению, за исключением Балеарских островов, где они останутся переменчивыми и слабыми.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.