AEMET заявляет, что ситуация «крайне необычна». С 1 июня практически не было дней с температурой ниже нормы, а сильная жара началась еще в конце мая. Более того, агентство не исключает новых тепловых волн в ближайшие недели, поскольку август также, как ожидается, будет теплее обычного.



AEMET сохраняет в силе «оранжевые»предупреждения в Андалусии, Арагоне, на Балеарских островах, в Кастилии-Ла-Манче, Каталонии, автономном сообществе Мурсия и Валенсийском сообществе. В Кастилии и Леоне, Мадриде, Наварре, Ла-Риохе и Сеуте — «желтый» уровень опасности.

Столбики термометров превысят 35 градусов Цельсия на Балеарских островах и в большей части Пиренейского полуострова, за исключением северо-запада, побережья и горных районов. Особенно сильной жара будет в Андалусии, Мурсии и на юге Кастилии-Ла-Манчи, где ожидаются максимальные значения — выше 40 градусов Цельсия.

В обширных районах Андалусии, на востоке полуострова и на Балеарских островах ожидаются так называемые тропические ночи, когда температура не опускается ниже 20 градусов Цельсия. В отдельных районах средиземноморского побережья и в долине реки Гвадалквивир, как ожидается, температура не опускаться ниже 25.