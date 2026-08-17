Тем временем дополнительные пожарные расчёты из Германии направлены на помощь бельгийским коллегам, которые пытаются локализовать ещё один пожар в природном парке Фань, недалеко от границы между двумя странами.

По данным властей, пожар начался в пятницу и уже выжег как минимум 16 квадратных километров леса.

Около 1 000 человек эвакуированы и на северо-востоке Испании, в регионе Арагон, где продолжает полыхать пожар, уничтоживший более 15 000 гектаров. По словам пожарных, им удалось остановить продвижение огня к населённым пунктам, а прогнозы погоды в районе обещают скорое понижение температуры и возможные слабые дожди.