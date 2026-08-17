Во Франции власти сообщили, что в субботу из окрестностей города Люглон в юго-западном департаменте Ланды вновь эвакуировали около 100 местных жителей и туристов, поскольку начавшийся в четверг пожар продолжает бушевать.
В утреннем сообщении в субботу префектура Ландов заявила, что огонь уже уничтожил около 1 580 гектаров и остаётся «особенно активным» к юго-востоку от Люглона, поблизости от деревни Гарен.
«Всего к борьбе с распространением пожара сейчас привлечены 550 пожарных. Авиация возобновит свои вылеты», – добавили там.
В немецком регионе Айфель крупный пожар привёл к эвакуации как минимум 1 800 человек из Хюртгенвальда, где с огнём борются около 1 400 пожарных.
Считается, что это крупнейший лесной пожар в истории федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.
Тем временем дополнительные пожарные расчёты из Германии направлены на помощь бельгийским коллегам, которые пытаются локализовать ещё один пожар в природном парке Фань, недалеко от границы между двумя странами.
По данным властей, пожар начался в пятницу и уже выжег как минимум 16 квадратных километров леса.
Около 1 000 человек эвакуированы и на северо-востоке Испании, в регионе Арагон, где продолжает полыхать пожар, уничтоживший более 15 000 гектаров. По словам пожарных, им удалось остановить продвижение огня к населённым пунктам, а прогнозы погоды в районе обещают скорое понижение температуры и возможные слабые дожди.
Греция также находится в состоянии повышенной готовности: сильный ветер в ряде районов страны усилил риск новых возгораний.
По данным пожарной службы, за последние 24 часа там вспыхнуло более 50 сельскохозяйственных и лесных пожаров, однако большинство очагов удалось взять под контроль.
Восточная Европа
В Хорватии службы спасения борются с лесным пожаром на острове Дуги Оток, где задействованы более 100 пожарных и два самолёта-водолёта.
В пятницу 240 пожарным и трём самолётам удалось взять под контроль ещё один пожар на полуострове Пельешац.
Сербские власти сообщили в пятницу вечером, что в стране продолжается борьба с 25 лесными пожарами; по их словам, один из них уничтожил 25 квадратных километров территории в национальном парке Делиблатска недалеко от Белграда.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в субботу днём, что Европа находится в режиме «повышенной пожарной тревоги» и что на страны Восточной Европы растёт давление.
Она добавила, что спутники системы наблюдения за Землёй ЕС «Коперник» уже «помогают в картографировании» ситуации в Испании, Албании, Греции, Франции, Германии и Сербии, а механизм гражданской защиты Евросоюза «всегда приходит на помощь, когда страна обращается».
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