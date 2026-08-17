Два года назад уязвимость в системе обнаружило учреждение по предотвращению киберинцидентов Cert.lv. Оно проинформировало об этом LVM и попросило устранить уязвимость, но этого не произошло. «Да, ее нужно было устранить. Между нами и Cert возникло коммуникационное недоразумение, в котором мы неверно восприняли информацию и не поняли, почему версия, которая находится в нашем распоряжении, является уязвимой. (..) Мы бы хотели немного другой коммуникации со стороны Cert, но правда в том, что это на нашей стороне. С нашей стороны информация была понята неправильно», — указывает директор по ИТ-инфраструктуре и развитию LVM Марис Кузминс.

Где возникла проблема с коммуникацией?

«Мы и сами были заинтересованы понять, где же была эта проблема с коммуникацией. Пока мы поняли, что на стороне Latvijas valsts meži, похоже, неверно интерпретировали математический знак “≥” (больше или равно) и, соответственно, из этого были сделаны выводы о влиянии или невлиянии на конкретную версию», — объясняет заместитель руководителя Cert.lv Варис Тейванс.