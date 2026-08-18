На борту вертолета Konner K1-S19 находился один человек — пилот, который в результате происшествия не пострадал.
После получения информации о случившемся TNGIIB начало необходимые действия для выяснения обстоятельств происшествия.
17 августа вертолет подняли из моря и доставили в ангар TNGIIB для дальнейшего исследования.
TNGIIB начало расследование авиационного происшествия в целях обеспечения безопасности. В ходе расследования будет собрана и проанализирована информация, чтобы установить обстоятельства и причины аварии.
В настоящее время расследование находится на начальной стадии, поэтому TNGIIB не выдвигает предположений о возможных причинах происшествия.
Информация о результатах будет предоставляться по мере проведения расследования безопасности.
Как сообщалось ранее, 15 августа в Рижском заливе возле Юрмалы, в нескольких сотнях метров от берега, упало небольшое воздушное судно.
Информация о происшествии поступила на единый номер экстренной помощи 112 в 13:24.
Сотрудники муниципальной полиции спасли из воды одного человека и доставили его на берег с помощью гидроцикла. Спасенного передали Службе неотложной медицинской помощи.
Спасатели обследовали место аварии на лодке. Утечки каких-либо веществ и пострадавших людей в воде обнаружено не было.
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