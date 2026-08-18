TNGIIB начало расследование авиационного происшествия в целях обеспечения безопасности. В ходе расследования будет собрана и проанализирована информация, чтобы установить обстоятельства и причины аварии.

В настоящее время расследование находится на начальной стадии, поэтому TNGIIB не выдвигает предположений о возможных причинах происшествия.

Информация о результатах будет предоставляться по мере проведения расследования безопасности.