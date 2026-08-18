Рынска связывает этот эпизод с похожими историями жителей Иманты, Золитуде и Кипсалы. В частности, в 2024 году сообщалось о велосипедисте, который, по словам очевидцев, нападал на прохожих, в том числе на женщин и пожилых людей.

При этом официального подтверждения, что во всех случаях речь идёт об одном и том же человеке, нет. Также не подтверждена информация о его диагнозе или нынешнем статусе.