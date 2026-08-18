Колумнист Божена Рынска сообщила, что её знакомый Максим Седов, по её словам, подвергся нападению возле перекрёстка улиц Элизабетес и Базницас. Как утверждает Рынска, велосипедист в чёрной одежде без видимой причины подъехал к мужчине и ударил его по лицу, после чего скрылся в сторону Художественного музея. Жена пострадавшего успела сфотографировать нападавшего.
Рынска связывает этот эпизод с похожими историями жителей Иманты, Золитуде и Кипсалы. В частности, в 2024 году сообщалось о велосипедисте, который, по словам очевидцев, нападал на прохожих, в том числе на женщин и пожилых людей.
При этом официального подтверждения, что во всех случаях речь идёт об одном и том же человеке, нет. Также не подтверждена информация о его диагнозе или нынешнем статусе.
Рынска призвала возможных пострадавших сообщить о подобных случаях и обратилась к министру внутренних дел Янису Домбраве с призывом обратить внимание на ситуацию.
«И вот возникает вопрос к системе.
Полиция не может посадить маньяка потому, что у него психиатрический диагноз. Психиатрическая больница тоже почему-то не может провести экспертизу, признать психа опасным для общества и держать его бессрочно.
Но если человек систематически совершает физические нападения, государство обязано придумать способ защитить окружающих», — рассуждает Рынска.
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