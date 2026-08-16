Что производит ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс»?
«Сегодня есть новые весомые результаты наших дипстрайков. В Самарском регионе России поражено одно из ключевых предприятий в составе „Роскосмоса“ — центр „Прогресс“, занимавшийся, в частности, производством электроники», — написал президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях.
По его словам, для нанесения удара использовались ракеты «Фламинго». Зеленский уточнил, что расстояние от украинской границы до Самарской области — около 900 км.
В украинском Генштабе, сообщив об ударе по РКЦ «Прогресс», добавили, что «это одно из ключевых предприятий ракетно-космической промышленности РФ, производящей ракеты-носители семейства «Союз»». Как утверждают украинские военные, они используются для вывода на орбиту российских космических аппаратов военного, разведывательного и связного назначения.
«В частности, «Союз-2.1б» привлекается к развертыванию российской спутниковой группировки «Рассвет» — системы широкополосной спутниковой связи, которую Россия позиционирует как аналог Starlink», — говорится в сообщении Генштаба Украины.
Кроме того, по словам украинских военных, РКЦ «Прогресс» производит космические аппараты дистанционного зондирования Земли, которые российские военные задействуют в разведывательных целях.
Степень ущерба от удара по заводу уточняется, добавили в украинском Генштабе.
Ночью в Самарской области была объявлена ракетная опасность, после чего губернатор региона Вячеслав Федорищев заявил, что украинские военные нанесли удар по «промышленному предприятию».
«Самое важное — погибших нет. Все были вовремя эвакуированы, люди сработали точно по отработанным инструкциям. Двое человек обратились за медицинской помощью — она оказывается в полном объеме», — написал губернатор в соцсетях.
Мэр Самары Иван Носков сообщил, что «промышленная инфраструктура» города получила «локальные повреждения»
Издание Astra (в реестре «иноагентов») на основе OSINT-анализа пришло к выводу, что удар был нанесен либо по центру «Прогресс», либо по «Авиакор-авиационному заводу»: эти два предприятия примыкают друг к другу.
Что производит самарский центр «Прогресс»?
Рассказывает корреспондент Русской службы Би-би-си Илья Барабанов*
«Ежегодно РКЦ «Прогресс» производит порядка двух десятков пусков ракет-носителей «Союз-2» с трех российских космодромов Байконур, Плесецк и Восточный», — сказано на сайте самого завода. Хотя занимается пораженное предприятие далеко не только этим.
Кроме ракет-носителей «Союз-2», «Союз 2-1В», «Союз-5», завод также производит космические аппараты «Ресурс-П» — спутники, которые предназначены для наблюдения за поверхностью Земли.
Из документов Минпромторга России, которые есть в распоряжении Русской службы Би-би-си, следует, что у предприятия есть бессрочные лицензии на «сервисное обслуживание вооружения и военной техники» и на «лицензирование разработки, производства, испытания и ремонта авиационной техники».
От корпорации «Росатом» предприятие получило лицензию на «деятельность по использованию ядерных материалов и радиоактивных веществ при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях». А от самарского УФСБ — лицензию на «разработку, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств, информационных и телекоммуникационных систем».
Малый космический аппарат «Аист-2Д», который производит этот завод, также предназначен для получения снимков поверхности Земли. А другое их изделие — малый космический аппарат «Аист» используется для «подготовки высококвалифицированных специалистов для ракетно-космической отрасли».
Международными конкурентами пораженного в Самаре завода российский Минпромторг считает такие корпорации как SpaceX, Boeing и Arianaspace. А в России — «РКК Энергия», центр имени Хруничева, «НИИ Экран» и АО «ЦЭНКИ».
Всего ракетно-космическим центром «Прогресс» было разработано и сдано в эксплуатацию более 12 модификаций ракет-носителей среднего класса и 29 типов космических аппаратов разного назначения.
*Власти России включили Илью Барабанова в реестр «иностранных агентов». Би-би-си категорически возражает против этого решения и оспаривает его в суде.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.