«Сегодня есть новые весомые результаты наших дипстрайков. В Самарском регионе России поражено одно из ключевых предприятий в составе „Роскосмоса“ — центр „Прогресс“, занимавшийся, в частности, производством электроники», — написал президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях.

По его словам, для нанесения удара использовались ракеты «Фламинго». Зеленский уточнил, что расстояние от украинской границы до Самарской области — около 900 км.