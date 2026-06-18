Полиция просит помощи: разыскивается подозреваемый (ФОТО)

Если у вас есть какая-либо информация, которая может помочь уточнить личность человека, просьба сообщить в полицию по телефонам 67209595 или 112.
Сотрудник Следственного отдела Южно-Земгальского отделения Госполиции в Елгаве разыскивает мужчину на снимках в связи с совершенным уголовным преступлением.
Если у вас есть какая-либо информация, которая может помочь уточнить личность человека, просьба сообщить в полицию по телефонам 67209595 или 112.
Генеральная прокуратура не констатировала незаконного использования финансовых средств госбюджета при оплате услуг VIP-зала аэропорта для бывшего премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство"), сообщили агентству ЛЕТА в прокуратуре.
Генеральная прокуратура не констатировала незаконного использования финансовых средств госбюджета при оплате услуг VIP-зала аэропорта для бывшего премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство"), сообщили агентству ЛЕТА в прокуратуре.
Административный районный суд прекратил судопроизводство о временном регулировании по делу, начатому бывшим депутатом Рижской думы Алексеем Росликовым ("Стабильности!") против Рижской думы, в котором он требовал обеспечить права авторизации для рабочих информационных систем и электронной почты.
Административный районный суд прекратил судопроизводство о временном регулировании по делу, начатому бывшим депутатом Рижской думы Алексеем Росликовым ("Стабильности!") против Рижской думы, в котором он требовал обеспечить права авторизации для рабочих информационных систем и электронной почты.
Не важно, будет ли идти дождь на Лиго или нас ждет жара – главное, чтобы праздничный стол был разнообразным, одежда правильная и друзья собрались возле традиционного костра!
Не важно, будет ли идти дождь на Лиго или нас ждет жара – главное, чтобы праздничный стол был разнообразным, одежда правильная и друзья собрались возле традиционного костра!
16 июня главный лесничий Латвийского государственного лесничества Рудольфс Рубезис проводил обход молодых насаждений в Лимбажском лесничестве и заснял н видео необычную картину - медведицу с выводком медвежат.
16 июня главный лесничий Латвийского государственного лесничества Рудольфс Рубезис проводил обход молодых насаждений в Лимбажском лесничестве и заснял н видео необычную картину - медведицу с выводком медвежат.
В четверг утром в Марупе произошла трагическая авария. Пассажирский поезд сбил человека, который погиб на месте, сообщает портал "tv3.lv" со ссылкой на Государственную полицию.
В четверг утром в Марупе произошла трагическая авария. Пассажирский поезд сбил человека, который погиб на месте, сообщает портал "tv3.lv" со ссылкой на Государственную полицию.
Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава заявил, что намерен добиваться более быстрой высылки нелегальных мигрантов, усиления охраны границ и пересмотра государственного и европейского финансирования организаций, которые, по его мнению, действуют вопреки интересам безопасности страны.
Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава заявил, что намерен добиваться более быстрой высылки нелегальных мигрантов, усиления охраны границ и пересмотра государственного и европейского финансирования организаций, которые, по его мнению, действуют вопреки интересам безопасности страны.
В Европейском Союзе готовится масштабная реформа правил платежей. Новые правила — Регламент о платежных услугах (PSR) и Третья директива о платежных услугах (PSD3) — повлияют на повседневную жизнь миллионов граждан ЕС. Сообщается, что они сделают покупки и переводы более безопасными, а доступ к наличным деньгам — проще и удобнее, пишет nra.lv со ссылкой на mixnews .
В Европейском Союзе готовится масштабная реформа правил платежей. Новые правила — Регламент о платежных услугах (PSR) и Третья директива о платежных услугах (PSD3) — повлияют на повседневную жизнь миллионов граждан ЕС. Сообщается, что они сделают покупки и переводы более безопасными, а доступ к наличным деньгам — проще и удобнее, пишет nra.lv со ссылкой на mixnews .