Школьник по ночам угонял автобусы и возил пассажиров: взрослые заметили не сразу

В городе Турне школьника подозревают в том, что он несколько раз пробирался в автобусное депо, садился за руль большого городского автобуса и отправлялся кататься по ночным улицам.

Самое удивительное, что это якобы происходило не один раз. Утром сотрудники депо замечали, что автобус исчез. Потом машину находили в другом месте. В последнем случае автобус обнаружили уже рядом с железнодорожной станцией в Мускроне.

Но главная деталь звучит почти как сцена из странной комедии: по словам одного из водителей, юный “ночной водитель” не просто катался пустым. Он даже мог подбирать пассажиров.

То есть человек стоял на остановке, видел автобус, заходил внутрь и, возможно, даже не подозревал, что за рулём не сотрудник транспортной компании, а школьник без водительских прав.

Аварий, по данным местных сообщений, не было. Автобусы тоже не вернули разбитыми. Но транспортники всё равно забили тревогу. Одно дело подростковая выходка, другое — многотонная машина на дороге ночью, в городе и с людьми внутри.

Теперь перевозчику велели усилить охрану депо. А в соцсетях уже шутят, что мальчик явно выбрал будущую профессию. Правда, сначала ему всё же придётся немного подрасти, получить права и научиться входить в автобус через дверь, а не через ночное приключение.