Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 18. Июня Завтра: Alberts, Madis
Доступность

Кошка перебежала дорогу — и обычная велопрогулка закончилась смертью

Редакция PRESS 18 июня, 2026 10:25

Всюду жизнь 0 комментариев

Обычная поездка на велосипеде в Германии закончилась трагедией из-за животного, которое многие привыкли считать почти домашним символом уюта.

В Баден-Вюртемберге 59 летний мужчина ехал на велосипеде вместе с двумя спутниками. Компания спускалась по дороге вниз, когда на проезжую часть внезапно выбежала кошка.

Двое велосипедистов успели объехать животное. Третий столкнулся с кошкой, потерял управление и упал.

Падение оказалось страшным. Мужчина получил тяжёлые травмы головы. Его доставили в больницу, но врачи не смогли спасти велосипедиста.

Сама причина выглядит почти невероятно маленькой. Не грузовик, не плохая погода, не опасный горный маршрут, а кошка, которая просто выбежала на дорогу в самый неподходящий момент.

Полиция отдельно отметила, что такие случаи происходят крайне редко. Но именно это и делает историю особенно жуткой: иногда для трагедии не нужен большой несчастный случай. Достаточно секунды, скорости и одного внезапного движения на дороге.

Теперь местные жители обсуждают не только безопасность велосипедистов, но и то, насколько непредсказуемой может быть обычная дорога, даже когда вокруг нет ничего, что выглядит по-настоящему опасным.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Правильно делает, что беспокоится». Домбрава обещает ускорить депортации и проверить гранты НПО
Важно

«Правильно делает, что беспокоится». Домбрава обещает ускорить депортации и проверить гранты НПО

Это просто борьба за выживание: латыш Титавс объяснил, почему не доверяет русским
Важно

Это просто борьба за выживание: латыш Титавс объяснил, почему не доверяет русским (3)

Мотоциклист обнаружен в кювете без признаков жизни: смертельное ДТП
Важно

Мотоциклист обнаружен в кювете без признаков жизни: смертельное ДТП

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Такие правила: в деле об оплате VIP-зала аэропорта для Силини состава преступления не нашли

Важно 14:42

Важно 0 комментариев

Генеральная прокуратура не констатировала незаконного использования финансовых средств госбюджета при оплате услуг VIP-зала аэропорта для бывшего премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство"), сообщили агентству ЛЕТА в прокуратуре.

Генеральная прокуратура не констатировала незаконного использования финансовых средств госбюджета при оплате услуг VIP-зала аэропорта для бывшего премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство"), сообщили агентству ЛЕТА в прокуратуре.

Читать
Загрузка

Уточните: судопроизводство по делу Росликова о доступе к системам Рижской думы — прекращено

Важно 14:39

Важно 0 комментариев

Административный районный суд прекратил судопроизводство о временном регулировании по делу, начатому бывшим депутатом Рижской думы Алексеем Росликовым ("Стабильности!") против Рижской думы, в котором он требовал обеспечить права авторизации для рабочих информационных систем и электронной почты.

Административный районный суд прекратил судопроизводство о временном регулировании по делу, начатому бывшим депутатом Рижской думы Алексеем Росликовым ("Стабильности!") против Рижской думы, в котором он требовал обеспечить права авторизации для рабочих информационных систем и электронной почты.

Читать

Корзина на Лиго за 20, 30 и 40 евро – как уложиться в бюджет?

Новости партнеров 14:35

Новости партнеров 0 комментариев

Не важно, будет ли идти дождь на Лиго или нас ждет жара – главное, чтобы праздничный стол был разнообразным, одежда правильная и друзья собрались возле традиционного костра!

Не важно, будет ли идти дождь на Лиго или нас ждет жара – главное, чтобы праздничный стол был разнообразным, одежда правильная и друзья собрались возле традиционного костра!

Читать

Сразу четыре детеныша: в Латвии активно размножаются медведи. ВИДЕО

Всюду жизнь 14:33

Всюду жизнь 0 комментариев

16 июня главный лесничий Латвийского государственного лесничества Рудольфс Рубезис проводил обход молодых насаждений в Лимбажском лесничестве и заснял н видео необычную картину - медведицу с выводком медвежат.

16 июня главный лесничий Латвийского государственного лесничества Рудольфс Рубезис проводил обход молодых насаждений в Лимбажском лесничестве и заснял н видео необычную картину - медведицу с выводком медвежат.

Читать

И снова человек попал под поезд: на этот раз в Марупе

ЧП и криминал 14:26

ЧП и криминал 0 комментариев

В четверг утром в Марупе произошла трагическая авария. Пассажирский поезд сбил человека, который погиб на месте, сообщает портал "tv3.lv" со ссылкой на Государственную полицию.

В четверг утром в Марупе произошла трагическая авария. Пассажирский поезд сбил человека, который погиб на месте, сообщает портал "tv3.lv" со ссылкой на Государственную полицию.

Читать

«Правильно делает, что беспокоится». Домбрава обещает ускорить депортации и проверить гранты НПО

Важно 14:21

Важно 0 комментариев

Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава заявил, что намерен добиваться более быстрой высылки нелегальных мигрантов, усиления охраны границ и пересмотра государственного и европейского финансирования организаций, которые, по его мнению, действуют вопреки интересам безопасности страны.

Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава заявил, что намерен добиваться более быстрой высылки нелегальных мигрантов, усиления охраны границ и пересмотра государственного и европейского финансирования организаций, которые, по его мнению, действуют вопреки интересам безопасности страны.

Читать

Новинка: магазины во всём ЕС смогут выдавать наличные так же, как и банкоматы

Важно 14:18

Важно 0 комментариев

В Европейском Союзе готовится масштабная реформа правил платежей. Новые правила — Регламент о платежных услугах (PSR) и Третья директива о платежных услугах (PSD3) — повлияют на повседневную жизнь миллионов граждан ЕС. Сообщается, что они сделают покупки и переводы более безопасными, а доступ к наличным деньгам — проще и удобнее, пишет nra.lv со ссылкой на mixnews .

В Европейском Союзе готовится масштабная реформа правил платежей. Новые правила — Регламент о платежных услугах (PSR) и Третья директива о платежных услугах (PSD3) — повлияют на повседневную жизнь миллионов граждан ЕС. Сообщается, что они сделают покупки и переводы более безопасными, а доступ к наличным деньгам — проще и удобнее, пишет nra.lv со ссылкой на mixnews .

Читать