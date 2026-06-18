Кошка перебежала дорогу — и обычная велопрогулка закончилась смертью

В Баден-Вюртемберге 59 летний мужчина ехал на велосипеде вместе с двумя спутниками. Компания спускалась по дороге вниз, когда на проезжую часть внезапно выбежала кошка.

Двое велосипедистов успели объехать животное. Третий столкнулся с кошкой, потерял управление и упал.

Падение оказалось страшным. Мужчина получил тяжёлые травмы головы. Его доставили в больницу, но врачи не смогли спасти велосипедиста.

Сама причина выглядит почти невероятно маленькой. Не грузовик, не плохая погода, не опасный горный маршрут, а кошка, которая просто выбежала на дорогу в самый неподходящий момент.

Полиция отдельно отметила, что такие случаи происходят крайне редко. Но именно это и делает историю особенно жуткой: иногда для трагедии не нужен большой несчастный случай. Достаточно секунды, скорости и одного внезапного движения на дороге.

Теперь местные жители обсуждают не только безопасность велосипедистов, но и то, насколько непредсказуемой может быть обычная дорога, даже когда вокруг нет ничего, что выглядит по-настоящему опасным.