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США и Иран подписали предварительное соглашение о мире

© BBC 18 июня, 2026 10:57

Мир 0 комментариев

Иран и США подписали предварительное мирное соглашение, подтвердил президент США Дональд Трамп и иранский МИД. Меморандум о взаимопонимании сроком на 60 дней предполагает прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан, снятие санкций с Тегерана и создание фонда восстановления Ирана.

«Он подписан. Подписан в Версале. Я только что подписал его», — подтвердил Трамп после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Версальском дворце. Трамп при этом в очередной раз пригрозил возобновить атаки, если Иран не выполнит свои обязательства.

Свою подпись под меморандумом поставил и президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Война с Ираном, начатая США и Израилем 28 февраля, унесла жизни тысяч людей, в основном в Иране и Ливане. В ответ Тегеран атаковал Израиль и союзников США в Персидском заливе.

Конфликт спровоцировал масштабный энергетический кризис из-за фактического закрытия Ираном Ормузского пролива.

В среду представители администрации США собрали журналистов во время встречи стран «Большой семерки» в Эвиане и зачитали им текст меморандума из 14 пунктов.

Соглашение продлевает прекращение огня, объявленное в апреле, еще на 60 дней, чтобы позволить сторонам договориться об окончательном перемирии.

И Трамп, и члены его команды подчеркивают, что пока это только меморандум, и его положения будут выполняться, только если Иран «будет хорошо себя вести».

Трамп в очередной раз не исключил новые бомбардировки Ирана, если окончательное соглашение не будет достигнуто в двухмесячный период.

Меморандум содержит следующие основные пункты:

Остановка боевых действий во всем регионе. «Немедленное и окончательное прекращение военных операций на всех фронтах, включая Ливан»;

Прекращение американской морской блокады иранских портов в течение 30 дней и затем отвод всех американских сил от иранских границ в течение 30 дней после подписания окончательного мирного договора;

Открытие Ормузского пролива. Он будет открыт для беспошлинного прохода судов в течение 60 дней, после чего Иран, как сказал представитель администрации США, «в сотрудничестве не только с Оманом, но и с другими государствами Залива разработает более широкое, более долгосрочно соглашение об Ормузском проливе»;

300 млрд долларов на восстановление и развитие Ирана. США обещают вместе со своими партнерами в регионе создать фонд «восстановления и экономического развития Исламской Республики Иран» в размере как минимум 300 млрд долларов;

Отмена всех санкций против Тегерана. США обещают «отменить все виды санкций против Исламской Республики Иран»; график отмены планируется согласовать позже;

Отсутствие ядерного оружия у Ирана. США и Иран договариваются, что последний никогда не будет ни создавать, ни приобретать ядерное оружие, и будут сотрудничать в деле ликвидации иранского обогащенного урана.

Как передает корреспондент Би-би-си Бернд Дебюссман-мл., представители США, ознакомив журналистов с меморандумом, еще раз подчеркнули, что он ни к чему США не обязывает, и что выполнение его пунктов будет зависеть от того, как поведет себя Иран.

Кроме того, относительно 300-миллиардного фонда они сказали, что США не берут на себя обязательство делать в него взносы: они лишь обещают вместе с партнерами в регионе разработать план восстановления и развития Ирана в объеме минимум 300 миллиардов долларов.

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