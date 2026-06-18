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В Латвии слишком мало состоятельных людей: исследование (ЦИФРЫ)

© LETA 18 июня, 2026 11:32

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии 0,1% самых богатых людей получают 2,4% общего объема доходов (до уплаты налогов), в Литве их чуть больше - 2,9%, а в Эстонии заметно больше - 8,3%, свидетельствуют данные Всемирной базы данных о неравенстве.

Тот факт, что в Латвии богатейшие 0,1% населения получают меньшую долю всех доходов до уплаты налогов среди стран Балтии, может казаться позитивным фактом, поскольку указывает на более низкий уровень неравенства доходов в обществе, однако такой вывод неоднозначен.

"Это не всегда означает более высокий уровень благосостояния или более справедливую экономику. Скорее, это отражает тот факт, что в Латвии меньше владельцев и руководителей крупных и успешных предприятий, способных получать очень высокие доходы. Достаточно лишь взглянуть на технологический сектор Эстонии и количество созданных там стартапов-единорогов или на Литву, где наблюдаются большие масштабы предпринимательской деятельности и есть миллиардеры, чтобы понять, почему соседние страны с такой точки зрения могут выглядеть хуже", - поясняет экономист "SEB banka" Дайнис Гашпуйтис.

Организация экономического сотрудничества и развития подчеркивает, что проблему неравенства нельзя решить только с помощью налоговых ставок. Большое значение также имеют качество налогового администрирования, доверие общества к государственным институтам, снижение уровня коррупции, система образования и развитие рынка труда.

"Латвия в последние годы пытается сбалансировать обе цели - сохранить привлекательную среду для инвестиций и одновременно укрепить способность налоговой системы снижать неравенство доходов. Об этом свидетельствуют ежегодные реформы налогового и трудового законодательства и ряд программ поддержки инвестиций", - указывает представитель компании "EY" Илона Бутане.

Равенство - сложный вопрос, и было бы ошибкой считать, что более низкий уровень неравенства сам по себе является экономическим достижением. Экономист "SEB banka" подчеркивает, что главное - не то, как мало доходов получают самые богатые, а то, каково благосостояние остальной части общества и формируются ли в экономике предприятия с высокой добавленной стоимостью и хорошо оплачиваемыми рабочими местами.

Поскольку такого результата не может достичь каждый, определенная концентрация доходов неизбежна. Важен не только объем доходов, сконцентрированный в руках 0,1%, но и общая структура распределения доходов. Этот показатель относится к доходам, а не к накопленному богатству.

Во многих странах концентрация богатства значительно выше, чем концентрация доходов, так как существенная его часть накоплена в капитале предприятий, недвижимости и финансовых активах.

"Результат Латвии может свидетельствовать об относительно сбалансированном распределении доходов, однако сам по себе он еще не является доказательством высокого уровня экономического развития. Идеальная цель - это не малое количество состоятельных людей, а более широкий круг успешных предпринимателей и высококвалифицированных профессионалов наряду с сильным и процветающим средним классом", - говорит Гашпуйтис.

(Diena)

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