Поющие пробки. Набережную и центр Риги перекроют из-за студенческого праздника

С 19 июня 7:00 до 20 июня 22:00 запретят остановку и стоянку на параллельной улице Экспорта между улицами Микеля и Берты Пипини. С 19 июня 10:00 до 20 июня 24:00 ограничения будут действовать на улице Сканстес от Спорта до Зирню.

С 20 июня 17:00 до 21 июня 24:00 парковку запретят по обеим сторонам набережной 11 Ноября от улицы Калькю до Таможенной улицы, а также на параллельной улице. С 20 июня 21:00 этот участок полностью закроют для транспорта.

20 июня с 7:00 до 21:00 нельзя будет останавливаться на бульваре Кронвальда от улицы Цитаделес до Таможенной улицы. Ограничения также затронут бульвары Аспазияс и Зигфрида Анны Мейеровица, улицы Смилшу и Вальню.

Самые серьёзные перекрытия запланированы на 21 июня. С 15:00 до 21:00 движение закроют на бульваре Бривибас от улицы Меркеля до бульвара Райня, на бульваре Райня от улицы Кришьяня Валдемара до улицы Кришьяня Барона, на бульваре Аспазияс до улицы Калькю и на бульваре Зигфрида Анны Мейеровица.

Во время шествия с 15:00 до 17:00 перекроют Польские ворота, улицу Пилс, Домскую площадь, улицы Екаба, Смилшу и Вальню. Ограничения коснутся автомобилей, велорикш, электросамокатов, велосипедов Beer Bike, конных экипажей и других средств микромобильности.

21 июня с 8:00 до 21:00 также закроют зоны парковки средств микромобильности на улице Калькю, бульваре Аспазияс и у Бастейкалнса.