Топливо подешевеет, но инфляционный удар ещё впереди

По его словам, нынешний кризис пока слабее первоначального эффекта войны на Украине. С января по май 2026 года индекс экономических настроений в Латвии снизился на 2,2 пункта, тогда как за тот же период 2022 года падение составило 3,1 пункта.

Закрытие Ормузского пролива почти сразу сократило мировые поставки нефти примерно на пятую часть. Цена Brent выросла приблизительно с 60 до более чем 100 евро за баррель, а газ в Европе подорожал примерно на 60%. Удар частично смягчил выпуск на рынок 400 млн баррелей стратегических запасов.

После известия о перемирии Brent подешевела до 81 доллара за баррель. Розничные цены на топливо в Латвии уже опустились до минимума за три месяца и, по оценке экономиста, продолжат снижаться.

Однако нефть всё ещё стоит почти на 30% дороже, чем до начала конфликта. Поэтому возвращение цен на топливо к прежнему уровню возможно скорее через несколько месяцев, а не недель, и будет зависеть от восстановления полноценного судоходства через Ормузский пролив.

«Украинский опыт показывает, что полное влияние таких шоков на экономику обычно проявляется с задержкой - когда более высокие расходы на энергоресурсы начинают шире отражаться в инфляции, затратах предприятий и расходах домохозяйств», - заявил Пургайлис.

Дополнительным риском остаётся политика Европейского центрального банка. На прошлой неделе ЕЦБ повысил базовые ставки на 0,25 процентного пункта. Наиболее вероятный сценарий предполагает ещё одно такое повышение в сентябре, если базовая инфляция продолжит расти.

С начала года индекс доверия потребителей в Латвии упал на 4,4 пункта, а ожидания роста цен на ближайшие 12 месяцев увеличились более чем на 16 пунктов. Жители стали осторожнее оценивать свои доходы, экономические перспективы страны и крупные покупки.