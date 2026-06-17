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«Экономия 11 центов»: как подешевеет литр молока

Редакция PRESS 17 июня, 2026 15:07

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LETA

С 1 июля 2026 года НДС на ряд основных продуктов в Латвии снизят с 21% до 12%. Однако цены в магазинах должны уменьшиться не на 9%, а примерно на 7,4%, пояснил Центр защиты прав потребителей.

Разница возникает потому, что налог рассчитывается от стоимости товара без НДС. Нельзя просто вычесть девять процентных пунктов из нынешней цены на полке.

«Экономия 11 центов» получится, например, при покупке литра молока. Если сейчас он стоит 1,50 евро, после полного переноса снижения НДС в розничную цену стоимость должна составить около 1,39 евро.

Центр защиты прав потребителей разработал специальный калькулятор. Покупатель может указать нынешнюю цену с НДС 21% и узнать, сколько товар должен стоить при ставке 12%.

Сниженный налог будет действовать на хлеб, молоко, свежую и охлаждённую птицу, субпродукты и сырые яйца. Льгота распространяется и на акционные товары из этих групп.

При этом НДС 12% не будут применять к замороженному мясу, колбасам, копчёностям, булочкам, пирожным, пирожкам, сухарям, тостам, панировочным сухарям, молоку длительного хранения UHT, сгущённому и ароматизированному молоку, а также овсяным и миндальным напиткам. Исключение также касается фарша, если содержание соли превышает 1%.

Сниженная ставка будет действовать один год - до 30 июня 2027 года. Покупателям советуют проверять ценники и чеки. Возле соответствующих продуктов должна быть указана ставка 12% или PVN B/C, в зависимости от системы магазина.

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