Лиго с мигалкой. С 19 по 25 июня Латвию охватят масштабные рейды дорожников

Масштабные рейды начнутся накануне длинных праздничных выходных и продолжатся после Лиго. В 2026 году у многих жителей Латвии будет пять свободных дней подряд - с субботы, 20 июня, по среду, 24 июня. Рабочий день с понедельника, 22 июня, перенесён на субботу, 27 июня. Лиго отмечают 23 июня, а Янов день - 24 июня. Основные гуляния проходят вечером 23 июня и в ночь на 24 июня.

Полиция напоминает, что садиться за руль можно только трезвым. Тем, кто собирается употреблять алкоголь, советуют заранее продумать безопасный путь домой.

Правоохранители также призывают не позволять управлять автомобилем пьяному другу, родственнику или знакомому.

«Нередко один своевременный разговор или отнятые ключи от автомобиля могут предотвратить трагедию», - подчеркнули в полиции.

В прошлом году во время праздничных дней в дорожных авариях пострадали 15 человек, один человек погиб.