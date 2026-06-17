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В Германии ежедневно фиксируют почти 24 антисемитских инцидента

Редакция PRESS 17 июня, 2026 15:47

Мир 0 комментариев

В 2025 году в Германии зарегистрировали 8 725 антисемитских инцидентов, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на ежегодный доклад Федерального объединения центров изучения и документирования антисемитизма RIAS. Это на девять случаев больше, чем годом ранее. В среднем в стране происходило почти 24 таких инцидента в сутки.

Среди зафиксированных случаев четыре были отнесены к категории крайне жестокого насилия. Ещё в 178 эпизодах люди подверглись физическим нападениям. Кроме того, специалисты зарегистрировали 257 угроз, 413 случаев порчи имущества и 103 массовые рассылки.

Большинство эпизодов, 7 770, RIAS включило в категорию «оскорбительного поведения». Речь идёт об оскорблениях, антисемитских надписях и других подобных действиях.

Эксперты связывают стабильно высокий уровень антисемитизма с войной на Ближнем Востоке, которая обострилась после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. В 2023 году в Германии зарегистрировали 4 886 антисемитских инцидентов, а в 2021 году - 2 610.

Одновременно выросло число случаев с правоэкстремистским подтекстом. В 2025 году таких инцидентов было 807 против 562 годом ранее. Это максимальный показатель с начала общегерманского учёта в 2020 году.

RIAS объединяет регистрирующие службы в 12 федеральных землях. Организация считает, что реальное число антисемитских инцидентов значительно превышает официальные данные.

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