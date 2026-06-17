Куда ЕС будет высылать отвергнутых просителей убежища?

После голосования правые встретили результат аплодисментами и криками: «Отправляйте их обратно». Левые в ответ скандировали: «Позор».

Новые правила предусматривают размещение в центрах на территории третьих стран нелегальных мигрантов, которым в ЕС выдали предписание покинуть территорию союза, но которых не удалось вернуть в страну происхождения.

Несовершеннолетних без сопровождения отправлять в такие центры будет запрещено. При этом семьи с детьми смогут там размещать.

Пока неизвестно, какие государства согласятся принять подобные центры. Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт допустил, что соответствующие соглашения могут быть заключены во второй половине года.

Отвергнутых просителей убежища также обяжут сотрудничать с властями. За сопротивление предусмотрены санкции, включая содержание под стражей сроком до двух лет.

Новые правила ещё должны одобрить страны ЕС.