Пляжи Европы проверили перед летом — и Латвия неожиданно вышла почти сухой из воды

И для Латвии результат получился вполне приятным.
По данным Европейского агентства по окружающей среде, в 2025 году в стране оценивали 59 официальных мест купания. Из них 50 получили высшую оценку качества воды.
Плохих мест в латвийском списке не оказалось вообще.
Это особенно интересно на фоне соседей.
Литва по доле отличных мест выглядит чуть выше, но там всё же нашли два участка с плохим качеством воды. Эстония в этом рейтинге смотрится заметно слабее: отличными признаны лишь чуть больше половины проверенных мест, а три получили плохую оценку.
В целом по Европе ситуация хорошая: большинство пляжей, озёр и рек соответствуют минимальным требованиям безопасности.
Но есть важная деталь.
Морская вода обычно чище речной и озёрной. Реки сильнее страдают после ливней, от городских стоков и сельского хозяйства.
Поэтому для страны с морским побережьем и популярными внутренними водоёмами ноль плохих мест — не такая уж мелочь.
Латвия не стала европейским чемпионом по чистоте воды. Первые места заняли Кипр, Греция, Болгария и Австрия.
Но для местных отдыхающих новость всё равно неплохая.
Можно спорить о погоде, ценах на мороженое и свободных местах у моря.
А вот с официальной водой для купания в этом сезоне всё выглядит спокойнее, чем можно было ожидать.