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Пляжи Европы проверили перед летом — и Латвия неожиданно вышла почти сухой из воды

Редакция PRESS 17 июня, 2026 16:32

Всюду жизнь 0 комментариев

Перед сезоном купания европейские водоёмы снова проверили на чистоту.

И для Латвии результат получился вполне приятным.

По данным Европейского агентства по окружающей среде, в 2025 году в стране оценивали 59 официальных мест купания. Из них 50 получили высшую оценку качества воды.

Плохих мест в латвийском списке не оказалось вообще.

Это особенно интересно на фоне соседей.

Литва по доле отличных мест выглядит чуть выше, но там всё же нашли два участка с плохим качеством воды. Эстония в этом рейтинге смотрится заметно слабее: отличными признаны лишь чуть больше половины проверенных мест, а три получили плохую оценку.

В целом по Европе ситуация хорошая: большинство пляжей, озёр и рек соответствуют минимальным требованиям безопасности.

Но есть важная деталь.

Морская вода обычно чище речной и озёрной. Реки сильнее страдают после ливней, от городских стоков и сельского хозяйства.

Поэтому для страны с морским побережьем и популярными внутренними водоёмами ноль плохих мест — не такая уж мелочь.

Латвия не стала европейским чемпионом по чистоте воды. Первые места заняли Кипр, Греция, Болгария и Австрия.

Но для местных отдыхающих новость всё равно неплохая.

Можно спорить о погоде, ценах на мороженое и свободных местах у моря.

А вот с официальной водой для купания в этом сезоне всё выглядит спокойнее, чем можно было ожидать.

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