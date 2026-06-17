«Цена неадекватная, но раскупили молниеносно»: что почём сейчас на Рижском центральном рынке

Сейчас на рынке продается местная клубника, выращенная в теплицах или под пленкой, а урожай ягод из открытого грунта обещают только к Янову дню.

Тем же, кто на Рижском центральном рынке ищет своего любимого продавца мясной продукции, придется запастись терпением, поскольку торговцы мясом сейчас "разбросаны" между рыбным и гастрономическим павильонами. Более того, пока еще не всем из них предложены торговые площади.

Наступил момент, когда вполне приличную импортную клубнику на Рижском центральном рынке можно купить по два евро за килограмм. Эти ягоды прибыли из Греции и Польши.

Более крупная и отборная импортная клубника стоит от 3,50 до 4 евро за килограмм. Однако продавцы не обещают дальнейшего снижения цен.

Местной клубники значительно меньше, и она стоит в два-три раза дороже импортной - от 7 до 12 евро за килограмм, однако покупателей на нее хватает.

"С самого утра на рынке можно было увидеть продавцов лисичек. Несмотря на совершенно неадекватно высокую цену, грибы быстро раскупили", - рассказывает Жанна, продавец томатов из крестьянского хозяйства "Дижскудрас", которая отметила, что ей неприятно видеть, как люди из жадности вырывают из земли едва появившиеся лисички.

Она гордится крупными томатами, выращенными в Иецавской волости Баускского края. Они стоят 5,50 евро за килограмм. "Урожай в этом году хороший, а цена ниже, чем в прошлом году, когда в это же время томаты стоили 7 евро", - считает продавец.

В изобилии на рынке также представлены голубика из Испании и Марокко и сладкая черешня, созревшая под солнцем Греции.

Среди гор ягод можно найти сочные персики, абрикосы и другие дары теплых стран. Редко можно встретить на Рижском центральном рынке продавца местной клубники, который действительно сам ее вырастил. Обойдя почти весь рынок, журналисты нашли лишь одну такую хозяйку - Ивету Плату из Цодеской волости Баускского края, которая продает продукцию своей семьи возле собственного микроавтобуса.

"Клубника из открытого грунта в этом году запоздает, потому что солнца мало и ягоды плохо созревают. Нужно хотя бы три теплых и солнечных дня, тогда можно будет ожидать хороший урожай", - объясняет Плата.

Она продает клубнику, выращенную в пленочных тоннелях, по 12 евро за килограмм. Ягоды расфасованы в контейнеры по полкилограмма, поскольку именно в таком объеме покупатели чаще всего приобретают пока еще дорогую местную продукцию.

Ивета тоже заметила, что собственную клубнику на Рижском центральном рынке продают лишь единицы. "Я считаю, что это честно по отношению к покупателям, которые могут быть полностью уверены в происхождении ягод", - рассуждает фермер, отвечая на вопрос, хватает ли самим производителям времени еще и на торговлю. В их семье обязанности распределены так, чтобы кто-то мог приехать на рынок.

Ассортимент овощей у этого хозяйства очень широкий: ранний картофель по цене от 2 до 2,20 евро за килограмм, огурцы - 2,80 евро за килограмм, цветная капуста - 5 евро за килограмм и многое другое.

"Если дожди продолжатся, картофель начнет растрескиваться. Огурцы замедлили рост из-за слишком холодных ночей. А вот свекла, цветная капуста и брокколи растут хорошо, потому что избыток влаги им не вредит", - оценивает влияние погоды на урожай Ивета Плата.

(Latvijas Avīze)