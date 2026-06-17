Под Лудзой человека унесло на плоту в озеро: подробности

Вчера около 22:00 ГПСС получила сообщение из Нукшской волости Лудзенского района о том, что в озере, примерно в 40 метрах от берега, был обнаружен плот с человеком, который не мог добраться до берега самостоятельно. Спасатели доставили человека на берег на лодке.

Еще один человек добрался до берега самостоятельно до прибытия спасателей.

Вчера около 19:30 в пожарную службу ГПСС поступил звонок из Нереты в районе Айзкраукле, где на фасаде двухэтажного жилого дома загорелся электрический провод. Шесть человек эвакуировались из здания до прибытия пожарных.

За последние 24 часа пожарная служба получила 36 вызовов: три по тушению пожара, 26 по спасательным операциям и семь ложных вызовов. За последние 24 часа пожарные также выезжали на вызовы, связанные с газовым обогревателем на террасе и мусорным контейнером.