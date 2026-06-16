Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 16. Июня Завтра: Justine, Juta
Доступность

Одолжил деньги — потерял друга: латвийцы поделились личным опытом

Редакция PRESS 16 июня, 2026 20:01

Важно 0 комментариев

История о том, стоит ли одалживать деньги друзьям, вызвала бурную дискуссию в латвийском сегменте Threads. Многие пользователи признались, что невозвращенные долги стоили им дружбы, а некоторые после такого опыта готовы помогать только самым близким родственникам.

Автор обсуждения рассказал, что раньше охотно выручал знакомых деньгами, но со временем изменил свое мнение. По его словам, несколько друзей и приятелей исчезли из его жизни после того, как не вернули долг.

“Должники. Сейчас у меня всё нормально, без каких-либо проблем. Если нужно — могу одолжить сколько угодно, но только самым близким: брату, сестре, родителям. А знакомым или друзьям даже 20 евро не хочется давать — потому что я потерял примерно трёх хороших друзей и нескольких приятелей из-за того, что одалживал деньги, а их потом не возвращали. Был даже один очень хороший друг… ну, я думал, что он хороший, — пусть уже оставит эти деньги себе, но в итоге он стал избегать общения и был постоянно «очень занятым», и так дружба исчезла навсегда. А как у вас — даёте деньги в долг?”, – написал он.

В качестве примера мужчина опубликовал переписку с одним из должников:

“Привет, можешь перечислить мне 700 евро на счет. Через два дня отдам. О той 1000 евро помню. Отдам наличными, когда буду в Латвии”.

Смотреть в Threads

 

По мнению автора, главная проблема не в деньгах, а в том, что вместе с долгом часто исчезает и дружба. “Даже если тебе не жалко сам долг, должник меняется — становится занятым, у него нет времени встретиться и т.д”.

В комментариях многие поделились похожими историями. Одни придерживаются правила давать в долг только ту сумму, которую не жалко потерять, другие принципиально не занимают друзьям, чтобы не портить отношения.

“Я один раз — одолжила 500 € примерно 5 лет назад «хорошему» другу, он пропал, и я не получила обратно ни цента. Ещё 2 года назад он писал, что да, всё вернёт и т.д. Поэтому сейчас друзьям не одалживаю, только семье”, – рассказала одна из пользовательниц.

“Только в Латвии, когда одалживаешь деньги, потом тебе ещё нужно объяснять, почему ты их хочешь вернуть”, – заметил другой участник обсуждения.

Пользовательница Сигне призналась, что потеряла подругу из-за долга в 20 евро: “Меня тоже недавно подвела. Как бы подруга — 20 €. Тянула время, у неё всё остальное было важнее, и в итоге пропала совсем. Хотя у неё жизненные условия лучше, чем у меня (более высокооплачиваемая работа). С апреля нет ни одного дня, чтобы я об этом не думала — эта ситуация меня изнутри «грызёт», и я ничего с этим поделать не могу”.

Похожие случаи описали и другие комментаторы.

“Один раз я одолжил коллеге, который реально казался нормальным и адекватным человеком. Потом началось: “Сейчас не могу, трудные времена”. Я перешёл в другую фирму, через год встретил его: “Я не забыл, завтра переведу”. Прошло уже больше 5 лет, свои 500 евро я давно уже списал в “благотворительность”, – пишет Юстс.

“У меня один “друг” выпал из жизни из-за 5 евро. Он просто занял и всё — больше ни разу не выходил на связь. Насколько я понял, вот такая была цена 10 лет “дружбы””, – рассказал другой пользователь.

При этом часть участников обсуждения отметила, что проблема чаще заключается не в сумме, а в изменении отношения человека после получения денег.

“Зависит от суммы. Если могу себе позволить, иногда одалживаю. Но у меня простой принцип: независимо от того, кому я одолжил — если меня «кинули» и не вернули, я не устраиваю из этого трагедию, виновного не жду за углом и не ломаю колени, но делаю себе ментальную заметку, и этот человек больше никогда ничего от меня не получит”, – написал один из пользователей.

Были и положительные примеры. Некоторые рассказали, что в студенческие годы регулярно выручали друг друга небольшими суммами и всегда возвращали долги вовремя.

“Сразу после учёбы нас было несколько человек, которые при необходимости одалживали друг другу деньги до зарплаты. Речь, конечно, о небольших суммах. Все всё возвращали. Мы до сих пор остаёмся близкими друзьями”, – отметил один из участников дискуссии.

Среди самых популярных советов звучала простая рекомендация: «Одолжи только ту сумму, которую готов потерять». Многие признались, что после негативного опыта теперь готовы давать деньги в долг только родственникам или самым близким людям.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Продукты подорожают — это неизбежно: эксперты назвали две причины
Важно

Продукты подорожают — это неизбежно: эксперты назвали две причины

Следующий пошёл: ещё один банк отменяет обслуживание на русском раньше осени
Важно

Следующий пошёл: ещё один банк отменяет обслуживание на русском раньше осени (5)

Вырвался из рук мамы и бросился на дорогу: в Риге машина сбила пятилетнего ребенка
Важно

Вырвался из рук мамы и бросился на дорогу: в Риге машина сбила пятилетнего ребенка (2)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Продукты подорожают — это неизбежно: эксперты назвали две причины

Важно 20:19

Важно 0 комментариев

Эксперты считают, что подорожание продуктов питания неизбежно. Причина не только в росте цен на энергоресурсы — существенное влияние на расходы фермеров оказывают и цены на минеральные удобрения. С начала войны они стали одной из главных проблем для европейских аграриев. В связи с этим Европейская комиссия готовит меры поддержки, которые должны помочь компенсировать расходы и сохранить объемы производства продовольствия, сообщает 360TV Ziņas.

Эксперты считают, что подорожание продуктов питания неизбежно. Причина не только в росте цен на энергоресурсы — существенное влияние на расходы фермеров оказывают и цены на минеральные удобрения. С начала войны они стали одной из главных проблем для европейских аграриев. В связи с этим Европейская комиссия готовит меры поддержки, которые должны помочь компенсировать расходы и сохранить объемы производства продовольствия, сообщает 360TV Ziņas.

Читать
Загрузка

Квартира должна приносить доход: как сдать жильё в аренду и не оказаться в убытке

Бизнес 20:11

Бизнес 0 комментариев

Давно прошли те времена, когда человек бесплатно получал квартиру в доме от предприятия, на котором работал. В 90-х годах прошлого века для многих единственным выгодным вложением приватизационных сертификатов стало приобретение в собственность жилья, ранее принадлежавшего государству. Сегодня многие владельцы такой недвижимости получают дополнительный доход, сдавая квартиры в аренду. Тем более что более молодому поколению бесплатное жилье уже никто не предоставляет, а купить собственную квартиру доходы позволяют далеко не всем. Поэтому аренда жилья остается востребованной. Однако и у квартировладельцев, и у арендаторов здесь хватает подводных камней.

Давно прошли те времена, когда человек бесплатно получал квартиру в доме от предприятия, на котором работал. В 90-х годах прошлого века для многих единственным выгодным вложением приватизационных сертификатов стало приобретение в собственность жилья, ранее принадлежавшего государству. Сегодня многие владельцы такой недвижимости получают дополнительный доход, сдавая квартиры в аренду. Тем более что более молодому поколению бесплатное жилье уже никто не предоставляет, а купить собственную квартиру доходы позволяют далеко не всем. Поэтому аренда жилья остается востребованной. Однако и у квартировладельцев, и у арендаторов здесь хватает подводных камней.

Читать

Звезда умерла — и, возможно, родила новую Вселенную. Физики предложили альтернативу чёрной дыре

Наука 19:12

Наука 0 комментариев

Когда гигантская звезда умирает, её финал кажется давно известным сценарием. Топливо заканчивается, гравитация побеждает, материя сжимается — и появляется чёрная дыра, один из самых загадочных объектов во Вселенной.

Когда гигантская звезда умирает, её финал кажется давно известным сценарием. Топливо заканчивается, гравитация побеждает, материя сжимается — и появляется чёрная дыра, один из самых загадочных объектов во Вселенной.

Читать

Доклад: флагманский европейский ИИ Mistral распространяет российскую пропаганду

Мир 18:53

Мир 0 комментариев

Все четыре модели Mistral, оцененные Институтом эстонского языка, были признаны склонными к использованию российской пропаганды в своих ответах. Как показало новое исследование, самая заметная модель искусственного интеллекта (ИИ) в Европе входит в число наиболее уязвимых к российской пропаганде. 

Все четыре модели Mistral, оцененные Институтом эстонского языка, были признаны склонными к использованию российской пропаганды в своих ответах. Как показало новое исследование, самая заметная модель искусственного интеллекта (ИИ) в Европе входит в число наиболее уязвимых к российской пропаганде. 

Читать

Парамедики против помощников врачей: в здравоохранении назревает спор

Важно 18:47

Важно 0 комментариев

На заседании подкомиссии Сейма по общественному здоровью во вторник разгорелись споры вокруг инициативы Министерства здравоохранения (МЗ) не только обновить стандарт профессии помощника врача, но и создать отдельный стандарт профессии парамедика.

На заседании подкомиссии Сейма по общественному здоровью во вторник разгорелись споры вокруг инициативы Министерства здравоохранения (МЗ) не только обновить стандарт профессии помощника врача, но и создать отдельный стандарт профессии парамедика.

Читать

Что бы ещё российского запретить? Правительство подготовило список

Важно 18:32

Важно 0 комментариев

Кабинет министров Латвии планирует расширить перечень сельскохозяйственной продукции и кормов, запрещённых к ввозу из России и Белоруссии. Это следует из поддержанного правительством во вторник письма, подготовленного Министерством земледелия.

Кабинет министров Латвии планирует расширить перечень сельскохозяйственной продукции и кормов, запрещённых к ввозу из России и Белоруссии. Это следует из поддержанного правительством во вторник письма, подготовленного Министерством земледелия.

Читать