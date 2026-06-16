Одолжил деньги — потерял друга: латвийцы поделились личным опытом

Автор обсуждения рассказал, что раньше охотно выручал знакомых деньгами, но со временем изменил свое мнение. По его словам, несколько друзей и приятелей исчезли из его жизни после того, как не вернули долг.

“Должники. Сейчас у меня всё нормально, без каких-либо проблем. Если нужно — могу одолжить сколько угодно, но только самым близким: брату, сестре, родителям. А знакомым или друзьям даже 20 евро не хочется давать — потому что я потерял примерно трёх хороших друзей и нескольких приятелей из-за того, что одалживал деньги, а их потом не возвращали. Был даже один очень хороший друг… ну, я думал, что он хороший, — пусть уже оставит эти деньги себе, но в итоге он стал избегать общения и был постоянно «очень занятым», и так дружба исчезла навсегда. А как у вас — даёте деньги в долг?”, – написал он.

В качестве примера мужчина опубликовал переписку с одним из должников:

“Привет, можешь перечислить мне 700 евро на счет. Через два дня отдам. О той 1000 евро помню. Отдам наличными, когда буду в Латвии”.

По мнению автора, главная проблема не в деньгах, а в том, что вместе с долгом часто исчезает и дружба. “Даже если тебе не жалко сам долг, должник меняется — становится занятым, у него нет времени встретиться и т.д”.

В комментариях многие поделились похожими историями. Одни придерживаются правила давать в долг только ту сумму, которую не жалко потерять, другие принципиально не занимают друзьям, чтобы не портить отношения.

“Я один раз — одолжила 500 € примерно 5 лет назад «хорошему» другу, он пропал, и я не получила обратно ни цента. Ещё 2 года назад он писал, что да, всё вернёт и т.д. Поэтому сейчас друзьям не одалживаю, только семье”, – рассказала одна из пользовательниц.

“Только в Латвии, когда одалживаешь деньги, потом тебе ещё нужно объяснять, почему ты их хочешь вернуть”, – заметил другой участник обсуждения.

Пользовательница Сигне призналась, что потеряла подругу из-за долга в 20 евро: “Меня тоже недавно подвела. Как бы подруга — 20 €. Тянула время, у неё всё остальное было важнее, и в итоге пропала совсем. Хотя у неё жизненные условия лучше, чем у меня (более высокооплачиваемая работа). С апреля нет ни одного дня, чтобы я об этом не думала — эта ситуация меня изнутри «грызёт», и я ничего с этим поделать не могу”.

Похожие случаи описали и другие комментаторы.

“Один раз я одолжил коллеге, который реально казался нормальным и адекватным человеком. Потом началось: “Сейчас не могу, трудные времена”. Я перешёл в другую фирму, через год встретил его: “Я не забыл, завтра переведу”. Прошло уже больше 5 лет, свои 500 евро я давно уже списал в “благотворительность”, – пишет Юстс.

“У меня один “друг” выпал из жизни из-за 5 евро. Он просто занял и всё — больше ни разу не выходил на связь. Насколько я понял, вот такая была цена 10 лет “дружбы””, – рассказал другой пользователь.

При этом часть участников обсуждения отметила, что проблема чаще заключается не в сумме, а в изменении отношения человека после получения денег.

“Зависит от суммы. Если могу себе позволить, иногда одалживаю. Но у меня простой принцип: независимо от того, кому я одолжил — если меня «кинули» и не вернули, я не устраиваю из этого трагедию, виновного не жду за углом и не ломаю колени, но делаю себе ментальную заметку, и этот человек больше никогда ничего от меня не получит”, – написал один из пользователей.

Были и положительные примеры. Некоторые рассказали, что в студенческие годы регулярно выручали друг друга небольшими суммами и всегда возвращали долги вовремя.

“Сразу после учёбы нас было несколько человек, которые при необходимости одалживали друг другу деньги до зарплаты. Речь, конечно, о небольших суммах. Все всё возвращали. Мы до сих пор остаёмся близкими друзьями”, – отметил один из участников дискуссии.

Среди самых популярных советов звучала простая рекомендация: «Одолжи только ту сумму, которую готов потерять». Многие признались, что после негативного опыта теперь готовы давать деньги в долг только родственникам или самым близким людям.