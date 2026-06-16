С октября 2023 года по апрель 2026 года после пересечения латвийско-белорусской границы в Латвии погибли и были похоронены как неопознанные 11 человек. Этих людей хоронят те местные самоуправления, на территории которых были найдены их останки, однако дальнейшее обустройство мест захоронения не планируется. Организация «Хочу помочь беженцам» решила благоустроить места захоронения, чтобы родственники погибших искателей счастья могли навестить своих близких. Надгробные плиты для неопознанных погибших при пересечении границы будут установлены на средства, собранные обществом.

Напоминаю, что «Хочу помочь беженцам» по-прежнему указывает на своем сайте в разделе «члены совета» Иеву Раубишко, которая признана виновной в незаконном ввозе сирийских мигрантов в Латвию. За такую, на мой взгляд, измену государству она фактически не была наказана – отделалась всего лишь 200 часами общественных работ.

Как долго такие неправительственные организации будут продолжать издеваться над нашей страной и обществом? Повторю свою старую фразу – если хочешь мигрантов, прими их у себя дома! Не сомневаюсь, что Раубишко разместила у себя дома около 50 сомалийских мужчин. Но никому из нас, остальных, не нужно видеть этих мигрантов – ни на улице, ни в магазине, ни в транспорте, нигде!

«Хочу помочь беженцам» – это ужасное зло и ненависть к нашему народу, которые якобы маскируются под «эмпатию» и «толерантность». Но если в Европу нужно привезти каждого пострадавшего, то кто скажет этим умалишенным, что тогда в Европу придется привезти несколько миллиардов мигрантов? Если всем нужно бежать из Сомали, Пакистана, Сирии, Афганистана, Бангладеш, то даже у таких, как Раубишко, в домах не останется свободных мест.

В этой связи следует напомнить о другой статье на Lsm.lv, в которой журналистка Илзе Нагла рассказывает о какой-то непонятной растущей ненависти к неправительственным организациям. [Ну, судя по вырпажениям самого Браунса - ненависть вполне реальная, что тут непонятного? - Press]. - В статье не упоминается ни одной причины, почему появилась такая «ненависть», но снова и снова напоминают о каких-то ужасных ультраправых экстремистах.

Если я не выношу «Хочу помочь беженцам» и их сородичей, значит ли это, что я тоже являюсь этим крайне правым экстремистом? Мне и того достаточно, что центр Риги выглядит как Мумбаи. Тот, кто живет где-нибудь на окраине Латвии и десять лет не был в Риге, был бы в шоке, увидев, чем стала наша столица. Черные стоят на каждом углу так, что шутка о двух последних белых людях, оставшихся в магазине – охраннике и продавце – уже не шутка, а реальность.

Пока украинские герои отдают жизни, защищая границы Европы, наши страны беспрепятственно наполняются захватчиками, а мы даже глазом не моргнем. Будет ли Рига когда-нибудь выглядеть как Рига? Сейчас осталась только гонка между тремя странами Балтии, которая первой достигнет 10 тысяч индийских иммигрантов.

Еще в 2015 году в Латвии с временными видами на жительство находилось около 330 индийцев. [3] Сегодня их число уже превысило 6 тысяч. И это не считая всех остальных пакистанцев, африканцев, узбеков, большого числа вьетнамцев, шриланкийцев и т. д. У Латвии в настоящее время нет латышского будущего, если что-то не изменится радикально.

Одних колонизаторов советских времен сменили другие, но суть осталась прежней – мы не хозяева на своей земле. Скоро и мы станем чужаками в своей стране, как это произошло в Западной и Северной Европе".