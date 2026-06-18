Новинка: магазины во всём ЕС смогут выдавать наличные так же, как и банкоматы

Одно из наиболее заметных изменений заключается в том, что магазины теперь смогут выдавать наличные покупателям, даже не совершая покупки. Это превратит торговые точки в мини-банкоматы, особенно в небольших городах и сельской местности, где настоящие банкоматы становятся все более редкими. Магазины смогут делать это добровольно, устанавливая четкие лимиты (обычно 50-150 евро за транзакцию) и обязательную комиссию.

Главная цель реформы — защита людей от мошенничества.

Платежные компании будут нести более высокую ответственность, если не примут достаточных мер для предотвращения мошенничества. Требования к проверке личности клиентов будут ужесточены, а правила для альтернативных сервисов, таких как Wise, Revolut, PayPal и другие, будут ужесточены. Анонимные переводы при онлайн-покупках уйдут в прошлое — принцип «знай своего клиента» станет обязательным.

Кроме того, новые правила должны усилить конкуренцию на рынке, открыть больше возможностей для финтех-компаний и сделать систему в целом более прозрачной. Клиенты получат больше ясности относительно комиссий, особенно за конвертацию валюты и снятие наличных.

Политическое соглашение по ПСР и ПСР3 было достигнуто в ноябре 2025 года. Компромиссные тексты были опубликованы в апреле 2026 года. Ожидается, что документы будут официально приняты и опубликованы в Официальном журнале ЕС в ближайшие месяцы. Внедрение новых правил начнется примерно через 18-21 месяц после публикации — предварительно в 2027-2028 годах.

В Латвии реформа уже активно обсуждается. Эксперты из Банка Латвии и представители финтех-компаний подчеркивают, что изменения потребуют адаптации со стороны банков, магазинов и самих пользователей, но в конечном итоге они должны сделать финансовые услуги более безопасными и удобными для всех.