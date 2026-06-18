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Минздрав прозревает: больнице Страдиня поручено ликвидировать очереди в приемном отделении (1)

Редакция PRESS 18 июня, 2026 14:03

Новости Латвии 1 комментариев

Минздрав, в ведении которого находится Клиническая университетская больница им. П. Страдиня (PSKUS), поручил правлению медучреждения решить проблему регулярных очередей в приемном отделении, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на Латвийское телевидение.

В самой больнице подчеркивают, что вопрос носит комплексный характер. Каждый третий пациент, доставленный Службой неотложной медицинской помощи, в госпитализации не нуждается, что мешает своевременно оказывать помощь людям в тяжелом состоянии.

4 марта прошлого года доставленные Службой неотложной медицинской помощи (NMPD) пациенты ждали приема в больнице Страдиня до двух часов. Тогда последовал визит министра, а руководство больницы пообещало найти решение. Однако 9 июня этого года ситуация повторилась — снова двухчасовая очередь. На самом деле очереди в Страдиня возникают гораздо чаще, но ситуации не всегда становятся публичными.

Директор NMPD Лиене Ципуле заявила: «Мое последнее, довольно громкое заявление о том, что так продолжаться не может, привело к тому, что все стороны готовы к диалогу. Решение будет комплексным. Здесь определенно нужно смотреть и на саму больницу — что с организацией работы. И на всю систему».

В среду Минздрав собрал всех вовлеченных в ситуацию, однако основная ответственность будет возложена именно на правление больницы.

В правлении больницы сообщили, что уже приняли ряд решений для сокращения очередей.

Например, пациентов из приемного отделения теперь можно переводить в любое отделение, где есть свободные места.

Главным решением проблемы должно стать строительство нового корпуса A2. Однако улучшать организацию работы необходимо уже сейчас.

Уже в четверг в Рижской думе пройдет встреча экспертов, на которой обсудят, возможно ли вновь открыть приемное отделение в одной из городских больниц. Ранее такое отделение работало в 1-й Рижской больнице, однако его закрыли, направив весь поток пациентов в две университетские больницы — Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу и больницу Страдиня.

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