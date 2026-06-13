Он привёл в пример предприятие Balticovo: если бы у нас в Латвии было больше таких руководителей, как там, то и крупных успешных предприятий было бы гораздо больше.

По его мнению, латыш по натуре осторожен и труслив, не ставит перед себой достаточно высоких целей, а если что-то в бизнесе начинает более-менее образовываться, сразу продаёт его иностранцам. Но в Латвии есть и такие предприниматели, которые мыслят и работают на долгосрочную перспективу.

Правительство не создаёт добавленную стоимость, да это и не входит в его задачи, но государство должно смотреть за тем, чтобы слезть (точнее, снять себя - Ред.) с шеи предпринимателей. Те бизнесмены, которые делают хорошее дело, часто воспринимаются государством как преступники. Предприимчивыми считаются те, кто умеет преодолевать препятствия в виде требований различных госучреждений. Только частные предприниматели создают налог на добавленную стоимость и рабочие места, но, увы, таких предприятий, как Balticovo, в Латвии слишком мало.