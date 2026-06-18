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Мотоциклист обнаружен в кювете без признаков жизни: смертельное ДТП

© LETA 18 июня, 2026 10:22

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В среду в Латвии зарегистрировано 119 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб и пятеро получили ранения, сообщила Государственная полиция.

Вчера около 19:00 в Государственную полицию поступила информация о том, что мотоцикл, скорее всего, попавший в аварию, и его водитель были обнаружены в кювете в волости Маззалвес, район Айзкраукле, без признаков жизни. Государственная полиция возбудила уголовное дело по данному инциденту и расследует причины аварии.

Вчера в Курземе в результате аварий пострадали два человека, а в Рижском районе, Земгале и Латгале — по одному человеку. Двое из пострадавших были пешеходами, один — велосипедистом, а другой — водителем электросамоката.

Вчера полиция арестовала шестерых водителей за вождение в нетрезвом состоянии, при этом наибольшее количество таких правонарушителей было задержано в Рижском районе и Курземе. Четверо из водителей находились в состоянии настолько сильного алкогольного опьянения, что им грозит уголовное наказание, которое повлечет за собой конфискацию транспортного средства или возмещение его стоимости.

В свою очередь, вчера водителям было выписано 177 штрафов за превышение скорости: 20 водителей были оштрафованы в Рижском районе, 57 в Видземе, 44 в Земгале, 35 в Курземе и 21 в Латгале. Шесть водителей были оштрафованы за агрессивное вождение.

В общей сложности вчера полиция выписала 516 протоколов о нарушениях правил дорожного движения.

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