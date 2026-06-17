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Дезодорант за 6,99 и клубника по 14 евро: латвийцы возмущены ценами (2)

Редакция PRESS 17 июня, 2026 18:52

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Жители Латвии обсуждают, какие товары и услуги сегодня стоят несоразмерно дорого. Дискуссия началась в Threads с вопроса: «Что сейчас в Латвии стоит намного больше, чем должно?»

В ответах чаще всего называли жильё, продукты, медицину и товары первой необходимости. Один из участников заметил: «Всё, только рабочая сила ничего не стоит - так считают работодатели».

Особенно много претензий вызвали цены на повседневную гигиену.

«Зубная паста, дезодоранты и вообще товары первой необходимости», - написала одна из участниц.

Другая рассказала, что привычный дезодорант, который раньше стоил 2,50-2,99 евро, теперь продают за 6,99 евро.

«Ну как это вообще связано с реальностью? Просто интересно, откуда берутся такие цены», - возмутилась она.

Среди дорогих услуг участники называли стоматологию, медицину в целом, ветеринарную помощь и электричество. Один из комментаторов при этом отметил, что жители Скандинавии всё равно приезжают лечить зубы в Латвию, поскольку здесь дешевле.

В список переоценённых товаров также попали торт Cielaviņa, лезвия для бритья и сезонные ягоды. Одна из участниц привела пример: «Клубника по 14 евро за килограмм».

Прозвучали и жалобы на подорожание техники. Один из пользователей заявил, что жёсткие диски и карты памяти из-за развития искусственного интеллекта подорожали до 3,5 раза.

Не обошлось без иронии. На вопрос о том, что в Латвии стоит слишком дорого, некоторые ответили: «Правительство» и «Государственный строй».

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Комментарии (2)

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