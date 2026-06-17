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Дочь знаменитого латышского актера о шокирующих фактах о пребывании отца в больнице

Редакция PRESS 17 июня, 2026 12:27

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Дочь легендарного актера Паула Буткевича, Алёна, возмущена тем, что последняя неделя жизни ее отца прошла вовсе не мирно, сообщает nra.lv со ссылкой на издание «Privātā Dzīve».

«Папа сначала находился в больнице Екабпилса. Мне нечего хорошего сказать об этой клинике. У папы были пролежни, за ним не следили должным образом. Когда мы спрашивали, какое лечение ему проводили, какой был диагноз, они отказывались предоставлять нам информацию.

Однажды я заметила, что у папы раны на голове… Как могли появиться раны, если папа даже не мог повернуться? Врачи так и не рассказали, что произошло. Это было ужасно», — говорит Алёна и рассказывает, что перевела отца в больницу Айзкраукле.

Там, по её словам, к нему относились очень хорошо и профессионально.

Алёна рассматривает возможность подать в суд на Екабпилсскую больницу.

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