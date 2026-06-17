Ночь передумала наступать: куда в Европе ехать за полуночным солнцем

Это и есть полуночное солнце — явление, которое можно увидеть на самом севере Европы и рядом с Арктикой. Земная ось летом наклонена так, что северные территории получают гораздо больше света. Чем ближе к полюсу, тем длиннее день.

На Шпицбергене в Норвегии солнце почти не садится с конца мая до середины июля. В Лонгйире, одном из самых северных постоянных поселений мира, люди ходят в походы, катаются на лодках, пьют местное пиво на террасе и смотрят на океан при свете ночного солнца.

В Исландии летом тоже можно поймать ощущение бесконечного дня. В Рейкьявике с середины мая до середины июля солнце почти не исчезает полностью, а на острове Гримсей, который лежит у Северного полярного круга, в день летнего солнцестояния можно увидеть настоящий светлый ночной край мира.

В шведской Лапландии небо летом становится розово-оранжевым даже ночью. Одни путешественники идут на гору Кебнекайсе, другие выбирают реки, рыбалку, каяки или подъёмник на гору Нуолья, чтобы посмотреть на северное солнце сверху.

На Лофотенских островах в Норвегии полуночное солнце превращает горы, море и рыбацкие деревни в готовую открытку. Здесь можно подняться на вершину, отправиться на прогулку верхом или просто смотреть, как свет висит над водой, не превращаясь в темноту.

В финской Лапландии длинные летние дни используют по полной: походы, рыбалка, сауна, купание в озёрах. Вода по-настоящему прогревается только после июня, но для многих именно это и есть северная роскошь — выйти из сауны и нырнуть в холодное озеро под почти ночным солнцем.

А если хочется совсем края света, можно смотреть в сторону Гренландии. В Каанааке, одном из самых северных городов, солнце летом держится над горизонтом месяцами. Там устраивают прогулки среди айсбергов, выходят в море, рыбачат и живут в странном ритме, где день и ночь больше не делят сутки привычным способом.

Полуночное солнце — это не просто красивая природная странность. Это редкий шанс почувствовать, как ломается обычное представление о времени. Вроде уже ночь. Но мир всё ещё светится.