Ещё хуже, чем думали: результаты исследования школьных работ по математике

В период с 3-го по 6-й класс средний уровень знаний латвийских школьников значительно снижается в области математической грамотности и естественных наук, но улучшается в понимании текстов, следует из опубликованных Министерством образования и науки (МОН) данных мониторинговых работ, проведенных этой весной.

Государственное агентство развития образования (ГАРО) разрабатывало эти мониторинговые работы таким образом, чтобы каждый ученик - как обладающий только базовыми знаниями и навыками, так и имеющий более высокий уровень подготовки - мог продемонстрировать свой уровень.

В то же время задания были комплексными и включали задачи повышенной сложности. Поэтому, как отметила руководитель проекта "Поддержка развития качества образования" Инесе Вилциня, очень высоких средних результатов никто и не ожидал, ориентируясь на то, что ученики в среднем наберут 50% от максимально возможного количества баллов.

К сожалению, ни учащимся 3-х, ни учащимся 6-х классов в большинстве случаев достичь этих 50% не удалось. Третьеклассники лучше всего справились с математическими вычислениями, набрав в среднем 56%, тогда как результаты по пониманию текстов и естественным наукам были ниже - в среднем 47% и 49% соответственно.

Учащиеся 6-х классов лучше всего проявили себя именно в работе по пониманию текстов, где в среднем получили 58% баллов, однако ожиданий составителей заданий они явно не оправдали в математике и естественных науках, где средние результаты составили лишь 38% и 35% соответственно.

Наиболее тревожная ситуация наблюдается в математике, поскольку разница в результатах между третьеклассниками и шестиклассниками достигает почти 20%. Это может свидетельствовать о том, что именно на этом этапе обучения школьники начинают испытывать серьезные трудности с математикой.

Вилциня также признала, что главная причина заключается в содержании образования: если в 3-м классе математика еще относительно проста, то в 6-м классе уже необходимо уметь работать, например, с дробями.

"Ученики достаточно хорошо справляются с более простыми заданиями, которые требуют базовых навыков: найти информацию, заметить необходимое, выполнить несложные вычисления. Но как только появляется более сложная жизненная ситуация, где нужно получить информацию из нескольких источников или действительно сориентироваться в реальной ситуации, например при планировании бюджета, то есть объединить знания и навыки, возникают трудности", - отметила Вилциня.

Среди таких заданий было, например, вычислить, выдаст ли банк кредит определенной семье с учетом ее доходов и расходов.

Одной из целей мониторинга является выяснение того, какими знаниями и навыками обладает каждый ученик, чтобы на основе этих данных определить, необходимо ли что-либо менять в образовательной политике, а также понять, каким школам, в каких навыках и каким ученикам требуется дополнительная поддержка.

(Lsm.lv)