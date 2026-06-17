Оружие Украине, санкции России: G7 усиливает давление

«Мы обязуемся усилить давление на военную экономику России. В этом контексте мы укрепим наши санкции, включая меры против нефтегазового сектора», - сказано в документе.

Лидеры G7 считают, что подходящий момент для новых ограничений наступил после соглашения США и Ирана об открытии Ормузского пролива, через который перевозятся значительные объёмы нефти и газа.

Страны «Большой семёрки» также подтвердили «непоколебимую поддержку Украины, отстаивающей свою свободу, суверенитет и территориальную целостность».

«Мы высоко ценим стойкость Украины и достигнутые ею в последние месяцы успехи на поле боя, а также подчёркиваем, что сейчас там наблюдается новая динамика», - заявили лидеры.

Для усиления этой динамики участники саммита договорились увеличить поставки Украине систем противовоздушной обороны, ракет-перехватчиков, дальнобойного и другого вооружения.

G7 также рассмотрит возможность передачи лицензий, которые позволят нарастить производство военной продукции непосредственно на территории Украины.

Отдельно страны пообещали продолжить энергетическую поддержку Киева, чтобы помочь Украине подготовиться к предстоящей зиме.

В G7 входят Германия, США, Великобритания, Франция, Италия, Япония и Канада.