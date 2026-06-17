Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 17. Июня Завтра: Artis, Arturs
Доступность

Оружие Украине, санкции России: G7 усиливает давление

Редакция PRESS 17 июня, 2026 19:44

Важно 0 комментариев

Scanpix: © Milo Hess/ZUMA Press Wire)

Лидеры стран G7 на саммите во французском Эвиан-ле-Бене договорились усилить санкции против российского нефтегазового сектора и расширить военную поддержку Украины. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита, опубликованном в ночь на 17 июня.

«Мы обязуемся усилить давление на военную экономику России. В этом контексте мы укрепим наши санкции, включая меры против нефтегазового сектора», - сказано в документе.

Лидеры G7 считают, что подходящий момент для новых ограничений наступил после соглашения США и Ирана об открытии Ормузского пролива, через который перевозятся значительные объёмы нефти и газа.

Страны «Большой семёрки» также подтвердили «непоколебимую поддержку Украины, отстаивающей свою свободу, суверенитет и территориальную целостность».

«Мы высоко ценим стойкость Украины и достигнутые ею в последние месяцы успехи на поле боя, а также подчёркиваем, что сейчас там наблюдается новая динамика», - заявили лидеры.

Для усиления этой динамики участники саммита договорились увеличить поставки Украине систем противовоздушной обороны, ракет-перехватчиков, дальнобойного и другого вооружения.

G7 также рассмотрит возможность передачи лицензий, которые позволят нарастить производство военной продукции непосредственно на территории Украины.

Отдельно страны пообещали продолжить энергетическую поддержку Киева, чтобы помочь Украине подготовиться к предстоящей зиме.

В G7 входят Германия, США, Великобритания, Франция, Италия, Япония и Канада.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Позор этим трём странам. И Домбрава так поздно выступил! Пиар-менеджер негодует — там пускают россиян
Важно

Позор этим трём странам. И Домбрава так поздно выступил! Пиар-менеджер негодует — там пускают россиян (1)

Дезодорант за 6,99 и клубника по 14 евро: латвийцы возмущены ценами
Важно

Дезодорант за 6,99 и клубника по 14 евро: латвийцы возмущены ценами (2)

Поляки решили напомнить Германии о нападении 1939 года: их избила немецкая полиция
Важно

Поляки решили напомнить Германии о нападении 1939 года: их избила немецкая полиция

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Позор этим трём странам. И Домбрава так поздно выступил! Пиар-менеджер негодует — там пускают россиян

Важно 21:13

Важно 0 комментариев

Журналист и специалист по связям с общественностью Арнис Блодонс в эфире программы «Пресс-клуб» заявил, что позиция отдельных европейских стран совершенно непонятна. Россиян по прежнему впускают Испания, Франция и Италия. «Это три страны, которые имеют довольно большое влияние, и это неправильно. Ты — агрессор, ты — опасен».

Журналист и специалист по связям с общественностью Арнис Блодонс в эфире программы «Пресс-клуб» заявил, что позиция отдельных европейских стран совершенно непонятна. Россиян по прежнему впускают Испания, Франция и Италия. «Это три страны, которые имеют довольно большое влияние, и это неправильно. Ты — агрессор, ты — опасен».

Читать
Загрузка

Рига! Вы живёте в Риге и не знаете, что на самом деле значит это слово? Тогда этот текст для вас

Важно 20:57

Важно 0 комментариев

А вы не задумывались, откуда вообще пошло это название - Рига? Есть города, которые стоят на реках. Есть города, которые выросли из рек. А есть Рига — город, который, кажется, построен на памяти о реке, давно исчезнувшей, словно персонаж из романа, чьё имя осталось в названии книги, хотя сам герой давно сошёл со сцены. 

А вы не задумывались, откуда вообще пошло это название - Рига? Есть города, которые стоят на реках. Есть города, которые выросли из рек. А есть Рига — город, который, кажется, построен на памяти о реке, давно исчезнувшей, словно персонаж из романа, чьё имя осталось в названии книги, хотя сам герой давно сошёл со сцены. 

Читать

Поляки решили напомнить Германии о нападении 1939 года: их избила немецкая полиция

Важно 20:26

Важно 0 комментариев

Инцидент между польскими активистами и берлинской полицией вызвал широкий резонанс в международном сообществе. В опубликованном в интернете видео видно, как полицейские пытаются остановить польских активистов, которые намеревались почтить память жертв немецкого вторжения в Польшу во время Второй мировой войны, сообщает "Неаткарига".

Инцидент между польскими активистами и берлинской полицией вызвал широкий резонанс в международном сообществе. В опубликованном в интернете видео видно, как полицейские пытаются остановить польских активистов, которые намеревались почтить память жертв немецкого вторжения в Польшу во время Второй мировой войны, сообщает "Неаткарига".

Читать

Ночь передумала наступать: куда в Европе ехать за полуночным солнцем

Всюду жизнь 19:05

Всюду жизнь 0 комментариев

Есть места, где летом день будто забывает закончиться. Часы показывают ночь, люди уже должны бы спать, а за окном всё ещё светло. Солнце не уходит за горизонт или только лениво касается его, окрашивая небо в розовый, золотой и почти сказочный свет.

Есть места, где летом день будто забывает закончиться. Часы показывают ночь, люди уже должны бы спать, а за окном всё ещё светло. Солнце не уходит за горизонт или только лениво касается его, окрашивая небо в розовый, золотой и почти сказочный свет.

Читать

Дезодорант за 6,99 и клубника по 14 евро: латвийцы возмущены ценами

Важно 18:52

Важно 0 комментариев

Жители Латвии обсуждают, какие товары и услуги сегодня стоят несоразмерно дорого. Дискуссия началась в Threads с вопроса: «Что сейчас в Латвии стоит намного больше, чем должно?»

Жители Латвии обсуждают, какие товары и услуги сегодня стоят несоразмерно дорого. Дискуссия началась в Threads с вопроса: «Что сейчас в Латвии стоит намного больше, чем должно?»

Читать

Мясо есть, проверено! Смотрим что почём на Центральном рынке (ФОТО)

Важно 17:56

Важно 0 комментариев

"Центральному рынку просто вырезали сердце. Довели до цугундера" - подумали многие рижане, когда Мясной павильон закрылся буквально за один день. Так прошла неделя полная неопределенности и вопросов: кто виноват и что делать? А главное - где же теперь рижанам купить свежего мяса перед праздниками? В поисках ответов мы сами отправились на рынок, нашли новые мясные ряды, изучили цены и даже встретили мэра Риги.

"Центральному рынку просто вырезали сердце. Довели до цугундера" - подумали многие рижане, когда Мясной павильон закрылся буквально за один день. Так прошла неделя полная неопределенности и вопросов: кто виноват и что делать? А главное - где же теперь рижанам купить свежего мяса перед праздниками? В поисках ответов мы сами отправились на рынок, нашли новые мясные ряды, изучили цены и даже встретили мэра Риги.

Читать