У него было минимум 18 детей, пять жён и одна странная привычка перед сном. Как выглядел Отец Европы

Но если заглянуть в его личную жизнь, картина получается намного интереснее школьных учебников.

Человек, который создал крупнейшую западноевропейскую империю своего времени, оказывается, долгие годы пытался научиться писать.

По словам его современников, перед сном он держал под подушкой специальные дощечки и листы для упражнений.

Правда, большого успеха это не принесло.

Писать он так и не научился по-настоящему хорошо.

При этом Карл Великий свободно говорил на латыни, интересовался астрономией и собирал при дворе лучших учёных Европы.

Внешность тоже не подкачала.

Исследование останков показало, что рост императора мог достигать примерно 1 метра 84 сантиметров. Для VIII века это было почти гигантским ростом.

Современники описывали его как крепкого мужчину с мощными усами, хорошим аппетитом и любовью к жареному мясу.

Алкоголь он при этом не уважал и терпеть не мог пьяниц.

Особой страстью императора были горячие ванны.

Иногда он устраивал настолько масштабные купания, что приглашал туда не только сыновей, но и друзей, придворных и охранников.

Семейная жизнь тоже была насыщенной.

За свою жизнь Карл Великий сменил пять жён, имел несколько любовниц и стал отцом как минимум 18 детей.

Но самое неожиданное касалось дочерей.

Император настолько не хотел расставаться с ними, что практически никому не разрешал брать их в жёны.

Некоторые историки считают, что он просто опасался появления слишком влиятельных зятьёв.

Несмотря на огромную власть, роскошью Карл Великий не увлекался.

Он предпочитал обычную франкскую одежду и чаще выглядел как зажиточный воин, чем как человек, которого позднее будут изображать на золотых тронах и огромных памятниках.

Похоже, легенда о великом императоре началась уже после его смерти.

А при жизни это был человек, который одновременно строил империю, воспитывал огромную семью, любил охоту, горячие источники и всё ещё пытался улучшить свой почерк.