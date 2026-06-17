Кулбергс: «Мы шли в неверном направлении»

"Теневая экономика в Латвии в 2025 году выросла до 21,8% от ВВП, а зарплаты "в конвертах" составляют почти половину теневой экономики. Я считаю, это точный диагноз того, что мы шли в неверном направлении, и уверен, что реальная ситуация гораздо более сурова", - отметил премьер-министр.

По его мнению, проблема в системе, которая заставляет честного предпринимателя чувствовать себя неуслышанным.

Теневую экономику нельзя сократить, лишь усиливая контроль, ее нужно сокращать, делая легальный труд более выгодным, чем нелегальный, считает Кулбергс.

По его словам, в Латвии легально трудоустраивать людей по-прежнему слишком дорого, особенно на малых предприятиях, в регионах и при неполной занятости. Поэтому необходимо рассмотреть норму о минимальных социальных взносах в случаях, когда человек работает на единственной работе с сокращенным количеством часов.

"Если человек объективно работает на полставки, сезонно или несколько дней в неделю, государство не должно налагать на работодателя штраф за то, что эта работа оформлена легально. Такая норма на практике заставляет выбирать: либо не брать человека на работу, либо платить часть "в конверте"", - говорит Кулбергс.

В прошлом году доля теневой экономики в Латвии выросла на 0,4 процентного пункта по сравнению с предыдущим годом и составила 21,8% от объема валового внутреннего продукта (ВВП), сообщил в понедельник директор Центра устойчивого бизнеса Рижской высшей школы экономики Арнис Саука на конференции, посвященной теневой экономике в Латвии.