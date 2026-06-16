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«Украина будет свободна!» Браже поддерживает нетрадиционные санкций для России (2)

Редакция PRESS 16 июня, 2026 16:54

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LETA

Россия не достигнет своих целей агрессии, а Украина станет свободным демократическим государством в составе Европейского союза (ЕС). Об этом заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже («Новое Единство») на заседании Совета министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.

Как сообщил советник министра Томс Садовскис, по мнению Браже, новые санкции против России, начало переговоров о вступлении Украины в ЕС и единство Евросоюза являются прямым сигналом Москве после недавних атак на Киев.

Одним из первых вопросов на заседании стало дальнейшее усиление изоляции и сдерживания России. Латвия поддерживает регулярное введение новых санкций против РФ вне рамок традиционных санкционных пакетов, уделяя особое внимание российскому «теневому флоту» и связанным с ним структурам.

Совет министров иностранных дел ЕС утвердил санкции против 54 физических и юридических лиц, связанных с российским военно-промышленным комплексом и системой «теневого флота», против десяти физических и одной юридической персоны за дестабилизирующую деятельность, включая пропаганду, а также против 15 физических и одной юридической персоны в связи с преследованием, отравлением и смертью российского оппозиционера Алексея Навального. Кроме того, санкции введены против шести человек за дестабилизирующую деятельность в Молдове.

Глава латвийского МИД призвала в июле принять уже 21-й пакет санкций против России, а также продлить действие секторальных и персональных санкций не на шесть, а на 12 месяцев.

На заседании также была открыта первая из шести переговорных глав по вступлению Украины и Молдовы в ЕС. Браже положительно оценила прогресс обеих стран и призвала до конца июля открыть остальные переговорные главы.

В ходе обсуждения ситуации на Ближнем Востоке министр подчеркнула, что любая попытка Ирана перекрыть Ормузский пролив будет незаконной и неприемлемой. Латвия готова участвовать в международных инициативах по обеспечению свободы судоходства и поддерживает более тесное сотрудничество со странами Персидского залива.

Браже выразила обеспокоенность гуманитарной ситуацией в секторе Газа и заявила, что реализация американского мирного плана является единственным путем к долгосрочному миру и безопасности как для израильтян, так и для палестинцев. Одновременно она подчеркнула необходимость сохранения диалога с Израилем. Министр также выразила соболезнования в связи с гибелью миротворца ООН в Ливане и отметила, что нападения на миротворцев недопустимы и должны быть расследованы.

Говоря об отношениях ЕС и Китая, глава латвийского МИД указала на растущие экономические и вопросы безопасности. По ее словам, Китай по-прежнему способствует ведению Россией войны против Украины, используя поставки технологий и редкоземельных минералов в собственных стратегических интересах. Латвия поддерживает санкции против китайских структур, помогающих российскому военно-промышленному комплексу и обходу санкций, а также призывает ЕС выработать единую политику в отношении Китая.

Перед заседанием Совета министры иностранных дел стран ЕС встретились с главой МИД Армении Араратом Мирзояном. Участники встречи положительно оценили прошедшие в Армении парламентские выборы и подчеркнули способность страны противостоять дестабилизирующему влиянию России. Латвия выразила готовность делиться опытом реформ, модернизации и развития связей.

На заседании Совета ассоциации ЕС–Египет Браже подчеркнула важную стабилизирующую роль Египта на Ближнем Востоке и высоко оценила его вклад в укрепление региональной безопасности и развитие диалога. Она также приветствовала конструктивное участие Египта в попытках добиться соглашения между США и Ираном. Латвия поддерживает дальнейшее углубление стратегического партнерства ЕС и Египта, особенно в сферах безопасности, экономического сотрудничества и цифровизации.

В рамках встречи также состоялись переговоры министров иностранных дел стран NB8 и Венгрии, на которых обсуждалась дальнейшая поддержка Украины. Польша представила исследование о российских диверсионных операциях и угрозах в регионе Балтийского моря, а Румыния и Болгария проинформировали участников о прогрессе в создании Центра безопасности Черного моря.

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