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825 лет Риге: празднование дня города растянется на весь август

© LETA 16 июня, 2026 16:33

Новости Латвии 0 комментариев

Празднование 825-летия Риги начнется 1 августа, и праздничные мероприятия будут проходить по выходным в течение всего месяца, сообщили агентству ЛЕТА в столичной думе.

В программе - праздники в микрорайонах, "музыкальные парки", мероприятия на набережной 11 ноября, в Верманском саду, концерты, спортивные и другие события.

Праздник начнется 1 августа с открытия настенной росписи на улице Смильгя, 46 и праздника Левого берега в парке Узварас. В этот день запланированы творческие мастерские, интерактивные мероприятия, перформансы, спортивные события, концерты молодых музыкантов.

7 и 8 августа на Домской площади будет показан спектакль Национального театра "Мятежная Рига". В парке Гризинькалнс 8 августа пройдет праздник Правого берега - в течение всего дня здесь предусмотрены различные мероприятия, а вечером состоится концертом электронной музыки на Ратушной площади.

15 августа предусмотрены мероприятия на набережной 11 ноября, в Старой Риге, в Верманском саду, в парке Узварас, на улице Экспорта, Эспланаде, у Дома конгрессов и в сквере у оперного театра.

На набережной 11 ноября будет предоставлена праздничная программа "Открой Ригу! Код: 825!" с творческими мастерскими, концертом и лазерным шоу на Даугаве.

Старая Рига в этот день превратится в европейское культурное пространство, где встретятся две старинные традиции - уличное музицирование и искусство мимов. Рига как старинный ганзейский город является особенно подходящим местом для сохранения и развития этих традиций, отмечают в думе.

На улицах и площадях Старой Риги будет звучать джаз, диксиленд и классическая музыка, городскую среду наполнят пантомима, клоунада и театр, а в завершение мероприятия артисты объединятся в общем представлении на Ратушной площади.

15 августа на Домской площади пройдет ярмарка ремесленников, на которой рижане и гости города смогут приобрести традиционные ремесленные изделия из разных регионов Латвии. Посетителей также будут ждать в Верманском саду, где в мероприятиях примут участие представители иностранных посольств, городов-побратимов Риги и других латвийских городов.

В парке Узварас в этот день состоится праздник уличного искусства "Открой чудо!". В первой половине дня в парке пройдут спектакли, игры и дискотека для детей, а с 15:00 до полуночи будут выступать уличные артисты из Великобритании, Швеции, Бельгии, Испании, Эстонии и Венгрии.

В сквере у оперного театра 14 и 15 августа будет работать ресторан праздника Риги.

На Эспланаде день рождения Риги можно будет отпраздновать в спортивном духе - здесь пройдет традиционный баскетбольный турнир "Матч берегов", а на площади у Дома конгрессов состоится "Рижский футбольный фестиваль 2026". Оба спортивных мероприятия пройдут 15-16 августа.

В течение всего месяца будут проходить "музыкальные парки" на эстраде Дзегужкалнса, в парке дворца "Зиемельблазма", Верманском саду, квартале Калнциема и в других местах.

В конце месяца, 29 августа, в Старой Риге состоится открытие Центра традиционной культуры и ремесел. У причалов Рижского пассажирского порта пройдет международный фестиваль воздушных змеев "Фантадром", а на пляже в Вакарбулли - ночь древних огней.

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