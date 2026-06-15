В организации считают, что подобные заявления создают впечатление, будто нормы ЕС и права человека являются чем-то второстепенным или допускают нарушение, что может нанести ущерб репутации Латвии как правового государства. При этом в объединении полагают, что эти высказывания следует рассматривать как часть предвыборной кампании, поскольку обществу предлагаются решения, которые юридически невозможно реализовать.

По мнению организации, такая позиция министра может создать опасный прецедент и быть воспринята как допустимая практика государственными структурами, включая Государственную пограничную охрану, Государственную полицию и Национальные вооружённые силы.

В объединении считают, что заявления Домбравы содержат недостоверную информацию, являются опасными и местами носят экстремальный характер. Там подчёркивают, что «европейские нормы», на которые, вероятно, ссылался министр, включая законодательство ЕС и решения Европейского суда по правам человека, являются неотъемлемой частью правовой системы Латвии и предусматривают обязанность государства принимать и рассматривать заявления о предоставлении убежища.

Организация напоминает, что Латвия не может выдворять людей, чьи заявления о предоставлении убежища уже приняты и зарегистрированы. Такие лица проходят установленную процедуру рассмотрения ходатайства, по итогам которой Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) принимает решение о предоставлении или отказе в международной защите.

По оценке объединения, PMLP и без того придерживается достаточно строгого подхода. Согласно данным управления, в 2023–2025 годах убежище в Латвии получили в среднем лишь 13% заявителей. В 2023 году международная защита была предоставлена 128 из 1624 просителей убежища, в 2024 году — 192 из 801, а в 2025 году — 154 из 1288 человек.

В организации считают, что с 2021 года Латвия уже проводит политику, которая, по их мнению, противоречит нормам ЕС и международным конвенциям, массово препятствуя пересечению латвийско-белорусской границы и не позволяя людям подавать заявления о предоставлении убежища даже в тех случаях, когда такое желание было выражено.

Объединение подчёркивает, что поиск убежища не является преступлением и любой гражданин третьей страны имеет право ходатайствовать о защите, даже если пересёк границу с нарушением установленного порядка.

Также организация напоминает, что против Латвии уже рассматривается дело в Европейском суде по правам человека «H.M.M. и другие против Латвии», связанное с действиями государства на границе. По мнению объединения, дальнейший отказ принимать заявления о предоставлении убежища увеличит юридические риски для страны.

В качестве примера приводится Венгрия, которая неоднократно проигрывала дела в Европейском суде по правам человека и Суде ЕС из-за отказа принимать заявления о предоставлении убежища. В частности, по делу «Комиссия против Венгрии» стране был назначен штраф в размере 200 миллионов евро, а также по одному миллиону евро за каждый день невыполнения решения суда. По мнению организации, заявления Домбравы создают угрозу не только для прав человека и репутации Латвии, но и для государственного бюджета.

В объединении также отмечают, что термин «нелегальный мигрант» юридически некорректен. Согласно глоссарию Европейской миграционной сети ЕС, ни один человек не может считаться «нелегальным». В ряде стран ЕС, включая Словению, Словакию, Португалию и Испанию, незаконное пересечение границы рассматривается как административное, а не уголовное нарушение.

Организация напоминает, что принцип невысылки запрещает депортацию человека в страну, где ему угрожает опасность, а также в случае риска последующей отправки в небезопасное государство. По мнению объединения, такие риски особенно велики при возможном выдворении людей в Беларусь, где отсутствует эффективная система международной защиты и существует вероятность депортации в страны, где человеку могут угрожать пытки или бесчеловечное обращение.

Также подчёркивается, что новый Пакт ЕС о миграции и убежище, который начал применяться с 12 июня, обязывает государства-члены принимать заявления о предоставлении убежища и проводить проверки на границе, включая оценку состояния здоровья и уязвимости прибывающих лиц.

Организация пока не решила, какие дальнейшие шаги предпринимать, однако не исключает использования правовых механизмов для предотвращения возможных нарушений. Также в объединении допускают, что сами просители убежища могут обратиться в Европейский суд по правам человека или за поддержкой к профильным организациям.

По мнению объединения, случаи возможного злоупотребления процедурой предоставления убежища должны рассматриваться в рамках самой процедуры, где каждое заявление оценивается и либо удовлетворяется, либо отклоняется.

Ранее сообщалось, что после посещения центра размещения просителей убежища в Муцениеки Домбрава заявил, что «мнимые просители убежища» насмехаются над европейским гуманизмом, а Государственная пограничная охрана и PMLP недостаточно эффективно решают эту проблему.

В эфире Латвийского телевидения министр заявил, что таких мигрантов следует просто отправлять обратно в страны, откуда они прибыли, если эти страны установлены. «Меня действительно не интересуют всякие европейские нормы», — сказал Домбрава, добавив: «Пусть Европа воет и кричит».

Ограничение иммиграции Домбрава назвал своим главным приоритетом на посту министра.

Премьер-министр Андрис Кулбергс (Объединённый список) поддержал позицию главы МВД относительно необходимости более жёсткого подхода к миграционным вопросам.

На пресс-конференции Кулбергс признал, что, услышав о том, что министр увидел в центре Муцениеки, испытал бы такие же эмоции. «Я поддерживаю министра, потому что мы должны понимать, что находимся в условиях гибридной войны, и мигранты являются одним из инструментов этого гибридного воздействия против нас», — заявил премьер.

По его словам, речь идёт не столько о просителях убежища, сколько о влиянии политики Беларуси и России на Латвию. Кулбергс подчеркнул необходимость чёткого плана действий, и Домбрава, по его словам, уже пообещал такой план представить.

«Я не вижу никаких рисков в европейских нормах и правилах — всё это необходимо сохранять и применять, но делать это нужно более жёстко, чем сейчас», — отметил Кулбергс, добавив, что «в эмоциях каждый может делать более громкие заявления».