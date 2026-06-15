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Доступность

Людей волнует не airBaltic и торговля с Россией, а доступность медицины и цены: опрос SKDS. А политиков?

Редакция PRESS 15 июня, 2026 13:27

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Повестку дня общества сегодня определяют доступность государственного медицинского обслуживания и высокая стоимость жизни. Именно их жители назвали приоритетными вопросами, которые должны быть решены новым кабинетом министров, сформированным Андрисом Кулбергсом и будущем Сеймом. А вот ниже всего в списке приоритетов жители поставили новые инвестиции в «airBaltic», расследование дела лесопромышленников и прекращение торговли с Россией и Белоруссией, свидетельствует опрос, проведенный SKDS и «Dienas Bizness».

Лидером списка приоритетов по оценке жителей является доступность медицинских услуг, оплачиваемых государством, в том числе сокращение очередей к специалистам и на обследования. Более половины респондентов (54,6%) считают, что это самый неотложный вопрос, который должны решить новое правительство и следующий состав Сейма.

Второй по значимости приоритет, который назвали 51,8% опрошенных, — это сдерживание роста стоимости жизни (цены на продукты питания, коммунальные платежи, цены на топливо и другие повседневные расходы). Третьим по значимости приоритетом, по мнению населения, является борьба с коррупцией и растратой государственных средств в государственном и муниципальном секторах, что назвали приоритетом 47% респондентов.

Между тем наименьшую поддержку общества в качестве приоритетной задачи получили новые государственные инвестиции в национальную авиакомпанию «airBaltic», которые назвали приоритетом лишь 4,3% респондентов. Несмотря на огромное внимание со стороны СМИ, обыски и отставки министров, лишь 7,3% опрошенных указали, что «дело лесолпромышленников» должно стать приоритетом для нового правительства или следующего Сейма.

Опрос показывает, что нет поддержки и у обещания правительства полностью прекратить торговлю с Россией и Белоруссией. Хотя этот вопрос широко обсуждается с трибуны Сейма и в СМИ, только 9,1 % опрошенных назвали его приоритетной задачей. В списке приоритетов выше стоят как доступность общественного транспорта (10,4%), создание государственных резервов лекарств на случай кризисных ситуаций (10,7%) и реформа школьной сети, которая обеспечила бы доступность образования за пределами крупных городов (16,9%).

Однако в первую очередь жители ожидают от правительства решений по вопросам, влияние которых является немедленным и ощущается лично. Значительную поддержку получили также вопросы экономического роста. Привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест среди наиболее неотложных задач правительства назвали 44% опрошенных. В свою очередь, укрепление безопасности границ Латвии и повышение готовности к внешним угрозам считают приоритетом 36% респондентов. Столько же поддержки получило и сокращение бюрократии и административной нагрузки на предпринимателей и жителей (36%).

Результаты опроса показывают, что пока в политических дебатах регулярно доминируют вопросы геополитики, санкций и будущего государственных компаний, общество в основном ожидает от правительства сокращения очередей к врачам, снижения давления высокой стоимости жизни и более эффективного использования денег налогоплательщиков.

Опрос SKDS проводился с 5 по 9 июня 2026 года, в ходе которого в интернете были опрошены 1005 жителей Латвии в возрасте от 18 до 75 лет.

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