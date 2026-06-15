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В Елгавском крае заметили ещё один вихрь торнадо. ФОТО

Редакция PRESS 15 июня, 2026 14:01

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В Елгавском крае в пятницу утром было замечено воронкообразное облако, внешне напоминающее зарождающийся торнадо, сообщает метеоролог TV3 Мартинc Бергштейнс.

По данным очевидцев, атмосферное явление наблюдалось около 11:00–11:05 между населёнными пунктами Варпа и Витолини. Фотографии необычного облака были опубликованы в социальных сетях.
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Специалисты отмечают, что пока нет информации о том, что воронка достигла поверхности земли. Поэтому классифицировать явление как смерч или торнадо на данный момент нельзя. Речь идёт именно о воронкообразном облаке (funnel cloud), которое может формироваться под грозовыми облаками, но не всегда переходит в полноценный вихрь, соприкасающийся с землёй.

Информации о каких-либо повреждениях или последствиях явления не поступало.

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