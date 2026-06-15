В Елгавском крае заметили ещё один вихрь торнадо. ФОТО

Специалисты отмечают, что пока нет информации о том, что воронка достигла поверхности земли. Поэтому классифицировать явление как смерч или торнадо на данный момент нельзя. Речь идёт именно о воронкообразном облаке (funnel cloud), которое может формироваться под грозовыми облаками, но не всегда переходит в полноценный вихрь, соприкасающийся с землёй.

Информации о каких-либо повреждениях или последствиях явления не поступало.