Под Резекне, кажется, нашли фрагменты сбитого дрона

В настоящее время найденные фрагменты продолжают изучать, сообщили агентству LETA в Национальных вооружённых силах Латвии (НВС).

Агентству LETA также стало известно, что по факту инцидента с дроном, произошедшего 8 июня, возбуждено уголовное дело. В настоящее время расследование ведёт Служба государственной безопасности.

Ранее сообщалось, что утром 8 июня истребители ВВС Франции, участвующие в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, сбили иностранный беспилотный летательный аппарат, который залетел в воздушное пространство Латвии в результате действий российской системы радиоэлектронной борьбы.

Дрон был сбит в Берзгальской волости Резекненского края.

Это первый случай, когда в воздушном пространстве Латвии был уничтожен залетевший из-за границы беспилотник.