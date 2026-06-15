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«Это провал управления»: Чекушин о новых фактах вокруг закрытия мясного павильона

Редакция PRESS 15 июня, 2026 14:55

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Бывший депутат Рижской думы Константин Чекушин (Согласие) считает, что ответственный за закрытие мясного павильона на Рижском рынке - должен уйти в отставку. Потому что вскрылась информация, которая меняет ситуацию и делают эту историю ещё более скандальной.

"Стало известно, что проблема не возникла вчера. Опасное состояние здания было известно годами. Первое техническое обследование выявило серьёзные дефекты ещё в 2021 году, а критическое заключение было готово в ЯНВАРЕ(!!!) этого года. Но ни руководство Rīgas Nami, ни руководство города не сделали ничего, чтобы подготовиться к неизбежному.

Никто не спорит с тем, что аварийное здание нельзя эксплуатировать. Если есть угроза жизни людей, павильон должен быть закрыт. Но почему до этого довели?

Почему предприниматели узнали о закрытии практически за один день? Почему люди, закупившие скоропортящийся товар оказались просто перед фактом? Почему проблему, о которой было известно много лет, пришлось решать в панике прямо перед Лиго?

Очень просто. Это показательный провал управления.

Особая ответственность лежит не только на руководстве Rīgas Nami, но и на вице-мэре Эдварде Ратниексе, который уже долгие годы курирует это направление. Именно он должен отвечать за то, что известная проблема превратилась в кризис, последствия которого сегодня оплачивают предприниматели.

Напомню и ещё одну важную деталь. Разрушение Рижского центрального рынка началось именно тогда, когда к власти пришла прогрессивная "коалиция перемен". У рынка отняли независимый статус и передали его в портфель недвижимости Rīgas Nami, обещая более эффективное управление. Доуправлялись.

После такого скандала Ратниекс должен уйти в отставку. Потому что, судя по всему, единственное, что его по-настоящему беспокоило на Центральном рынке, - это то, что там продают матрёшки. Вот это, похоже, и есть предел его компетенций.

Результат мы видим сегодня. О проблеме знали годами, а людей просто выставили из павильона за один день. Предпринимателей оставили один на один с убытками, а нас - покупателей - без привычного рынка.

Политическая ответственность существует именно для таких случаев. Если чиновник годами не решает проблему, а потом доводит ситуацию до аврала, за это нужно отвечать. И отвечать не очередным пресс-релизом с извинениями за неудобства, а уходом с должности", - написал Чекушин на своей странице в Facebook.

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