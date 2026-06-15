Новая напасть: укус клеща может вызвать опасную аллергию на мясо

Однако они могут вызывать и менее известное состояние: синдром альфа-гал, представляющий собой опасную для жизни аллергию на мясо.

Впервые связь этого синдрома с определённым видом клещей установили около 15 лет назад; по мере роста осведомлённости его диагностируют всё чаще, а всё больше людей сообщают о появлении аллергических симптомов после употребления мяса, а в некоторых случаях и молочных продуктов.

Эта аллергия не распространяется на морепродукты, а также на птицу — курицу, индейку — и яйца.

В отличие от других заболеваний, передающихся клещами, синдром альфа-гал вызывается не бактерией и не вирусом. Он развивается, когда иммунная система человека запускает аллергическую реакцию на особый вид сахара, известный как альфа-гал (сокращение от галактозы-α).

Этот сахар содержится в мясе большинства млекопитающих, таких как коровы, свиньи и овцы, а также в слюне некоторых видов клещей, но отсутствует у человека и других приматов.

При обычном употреблении с пищей он безвреден. Но когда клещ, являющийся его носителем, прокусывает кожу, альфа-гал может напрямую попасть в кровоток. В ответ у человека начинают вырабатываться антитела — белки иммунной системы, которые борются с чужеродными агентами, — «обучающиеся» распознавать и атаковать молекулы сахара альфа-гал.

Позже, когда человек снова ест мясо млекопитающих, эти антитела к альфа-гал могут спровоцировать аллергическую реакцию.

«Выяснилось, что кожа — отличный путь для формирования аллергической реакции», — говорит доктор Скотт Комминс, исследователь синдрома альфа-гал из Университета Северной Каролины.

«Если бы всё происходило через рот, когда мы получаем альфа-гал, просто съедая стейк или барбекю, аллергии бы не возникало».

Каковы симптомы?

Одна из характерных особенностей синдрома альфа-гал в том, что симптомы могут появиться лишь через шесть часов после употребления красного мяса. На развитие состояния уходят недели или месяцы, причём его тяжесть часто со временем усиливается.

«Пациент мог съесть мясо вечером, а затем проснуться ночью с тяжёлыми симптомами. И пациенту, и врачу сложно связать аллергическую реакцию с чем-то, что было съедено много часов назад», — объясняет Марианна ван Хаге, профессор клинической иммунологии Каролинского института в Швеции.

Симптомы могут включать сыпь, выраженный зуд по всему телу, желудочно-кишечные нарушения, такие как вздутие и дискомфорт в животе, а также анафилаксию — отёк, затруднённое дыхание и шок.

Ставят ли диагноз «синдром альфа-гал» всё большему числу людей?

Несмотря на рост числа зарегистрированных случаев, эксперты считают, что частично это связано с повышением информированности врачей и широкой публики.

«Думаю, отчасти дело в том, что больше людей узнали об этом и теперь настороже в отношении этого синдрома», — говорит Мария Дюк-Вассер, исследователь заболеваний, переносимых клещами, из Колумбийского университета.

На увеличение статистики влияет и расширение ареала обитания клеща вида Lone Star («Одинокая звезда»), который является основным переносчиком инфекции и пока встречается только в Северной Америке.

Синдром альфа-гал могут вызывать и другие виды, например Ixodes ricinus — европейский овечий, или лесной, клещ, однако такие случаи фиксируются реже.

Как ставится диагноз?

Синдром альфа-гал диагностируют с помощью анализа крови, определяющего наличие антител класса IgE.

«Сам по себе анализ крови — отличный инструмент, но полагаться только на него при постановке диагноза нельзя: нужны и реальные симптомы, — говорит Комминс. — В аллергологии у нас много проблем с ложноположительными результатами анализов крови».

У некоторых пациентов аллергия со временем может ослабевать и даже исчезать — Комминс наблюдал это примерно у 15–20% своих пациентов. Тем не менее крайне важно и дальше избегать укусов клещей, чтобы не допустить рецидива.