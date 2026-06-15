Солнечная система пережила космическую бойню — астрономы нашли сотни скрытых лун

Но в далёких районах Солнечной системы пряталась совсем другая компания.

Астрономы обнаружили более сотни крошечных лун возле планет-гигантов. Они настолько маленькие и тёмные, что десятилетиями были практически невидимыми среди света своих хозяев.

И самое интересное — их поведение.

Эти спутники движутся по странным, хаотичным орбитам, часто в обратном направлении, словно кто-то когда-то разбросал космические обломки в разные стороны.

Учёные называют их неправильными лунами. Они считают, что многие из них могут быть остатками древних столкновений — моментами, когда большие тела разбивались друг о друга, превращаясь в рои камней, которые продолжают кружить миллиарды лет спустя.

Получается неожиданная картина.

Внешняя часть Солнечной системы, которая кажется холодной и спокойной пустыней, могла пережить невероятно бурное прошлое. Возможно, некоторые крупные столкновения происходили даже значительно позже, чем считалось раньше.

И маленькие тёмные луны оказались чем-то вроде космических осколков на месте старого преступления.

Есть и ещё одна интрига.

Эти находки могут помочь ответить на вопрос, который мучает астрономов десятилетиями: откуда взялись знаменитые кольца Сатурна?

Одна из версий предполагает, что они появились после разрушения крупного спутника. А новые маленькие луны могут оказаться недостающими кусочками этой древней космической головоломки.

Иногда самые громкие тайны Вселенной скрываются не в огромных планетах и звёздах.

А в маленьких тёмных камнях, которые никто не замечал миллиарды лет.