И как теперь оплачивать парковку? Глобальный сбой в приложении Mobility

В редакцию PRESS.LV поступили сообщения от многих рижан, которые столкнулись с техническим трудностями в популярном приложении Mobility. Невозможно ни оплатить парковку в столице, ни приобрести билеты на общественный транспорт, а у кого-то приложение вылетело и не получается в него войти. Кроме того, некоторое время не работал и официальный интернет-сайт Mobility. Причины технического сбоя выясняются.

"У меня сначала висело. Потом я перезагрузила телефон и выпала эта картинка", - пишет наша читательница Елена, - "И вот я уже обладатель приложения Rīgas Satiksme".

Сообщается, что предприятие самоуправления Rīgas Satiksme возникших технических трудностей, и пока их устраняют, рижанам предлагает оплачивать парковку и покупать билеты каким-нибудь альтернативным способом.