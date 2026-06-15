У airBaltic новый бизнес-план: правительство даст еще 150 миллионов?

В настоящее время авиакомпания информирует вовлеченные стороны о разработанном бизнес-плане.

Мартинов добавил, что перед утверждением бизнес-плана совету необходимо будет получить заключение от Министерства сообщения и совета координационного учреждения.

Он сказал, что в понедельник разговор с премьер-министром был "довольно эффективным", а также что представители нового правительства хорошо разбираются в бизнесе.

"Этот разговор оставил положительное впечатление, поскольку у представителей правительства сложилось объективное понимание бизнес-плана и будущего компании", - добавил Мартынов.

На вопрос, потребуются ли в ближайшее время государственные инвестиции, Мартынов ответил, что "в настоящее время трудно судить".

"План государства сохранить 25% акций авиакомпании по-прежнему в силе. Это означает, что, скорее всего, государству также придется каким-то образом участвовать в привлечении нового капитала", - сказал Мартынов.

Он признал, что заявление в годовом отчете авиакомпании о том, что для финансирования деятельности "airBaltic" в зимнем сезоне 2026/2027 года потребуется дополнительное вливание денежных средств в размере от 100 до 150 миллионов евро, по-прежнему в силе и не отменено.

Мартынов также сказал, что ситуация на Ближнем Востоке, в том числе открытие Ормузского пролива, является для авиакомпании позитивным событием, поскольку цены на топливо, скорее всего, снизятся. В то же время цены на акции других авиакомпаний выросли, что также является хорошим сигналом.

Кулбергс после встречи с представителями "airBaltic" сказал, что до сих пор ему не хватало более широкого видения деятельности компании, но теперь, ознакомившись с доступной информацией и историческими данными, у него сложилось более четкое представление о ситуации.

Премьер-министр отметил, что "airBaltic" предоставляет качественную услугу и является важным фактором конкурентоспособности Латвии в Балтийском регионе, а также значимым элементом народного хозяйства. Авиакомпания важна и для развития новых экономических связей и сообщения Латвии с главными международными коммерческими центрами, в то же время она имеет значение и в контексте безопасности и стратегических возможностей.

Кулбергс сообщил, что правительство получило первоначальное представление о бизнес-плане компании, однако полная оценка сценариев еще впереди, и запрошена дополнительная информация. Правительство планирует оценить планы развития до конца июля.

По словам премьер-министра, дальнейшие инвестиции в компанию должны поступать из частного сектора, и недопустима ситуация, когда авиакомпания финансируется только за счет средств налогоплательщиков.

Также во время встречи обсуждалось влияние геополитических процессов на авиационную отрасль, в том числе ситуация на Ближнем Востоке и ее возможное влияние на европейский авиабизнес и Латвию. Были проанализированы потенциальные сценарии развития, учитывая, что конфликты продолжаются и влияют на отрасль.