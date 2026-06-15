Сына норвежской кронпринцессы приговорили к тюрьме. Скандал дошёл до самых тяжёлых обвинений

Мариус Борг Хёйби, сын кронпринцессы Метте-Марит, получил четыре года тюрьмы. Суд признал его виновным по нескольким эпизодам, включая два случая изнасилования и домашнее насилие.

Хёйби не имеет королевского титула и не выполняет официальных обязанностей, но вырос в королевской семье. Именно поэтому процесс стал одним из самых громких скандалов вокруг норвежской монархии.

Дело рассматривал окружной суд Осло. Процесс длился несколько недель. По данным СМИ, всего в деле фигурировали десятки обвинений: от сексуального насилия и угроз до наркотиков, нарушений запретов на контакт и дорожных нарушений.

Самые тяжёлые обвинения Хёйби отрицал. Некоторые менее тяжкие эпизоды он признавал.

Прокуратура просила для него более семи лет тюрьмы, но суд назначил четыре года. Также ему запретили контактировать с одной из потерпевших в течение двух лет.

История стала особенно болезненной для королевской семьи, потому что речь идёт не о светской неловкости, вечеринке или неудачном интервью.

Это уголовное дело с реальным приговором.

И теперь Норвегия обсуждает уже не только поступки одного человека, но и то, как такой скандал отражается на образе семьи, которая десятилетиями считалась почти идеальной.