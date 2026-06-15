Опять богатые понаедут: депутаты против «золотых виз»

"Прогрессивные" считают, что принятая норма возобновляет ранее широко критикуемый и впоследствии отмененный механизм - торговлю видами на жительство.

В партии подчеркивают, что "золотые визы" традиционно связаны с рисками для безопасности, включая въезд в страну нежелательных лиц, проблемы с проверкой происхождения денег, обход санкций, неблагоприятные изменения на рынке недвижимости.

"Прогрессивные" считают, что перед провозглашением закона необходимо обеспечить дополнительную оценку этой нормы, оценив экономическое влияние и влияние на международную репутацию Латвии в контексте Шенгенской зоны, особенно в нынешних геополитических условиях.

"Такое решение противоречит прежней государственной политике и тенденциям в Европейском союзе", - заявляют в партии.

Заместитель председателя фракции Национального объединения в Сейме Артурс Бутанс, чья партия также не поддержала предложение о "золотых визах", заявил агентству ЛЕТА, что в четверг по нескольким голосованиям мнение Нацобъединения отличалось от мнения коалиционных партий. Как отметил Бутанс, партнеры были об этом проинформированы, и партия остается при своем особом мнении.

Однако, по его словам, в этом законе об иммиграции с точки зрения строгости есть и очень хорошие требования, поэтому "правильнее было бы не вставлять палки в колеса этому законопроекту, а продолжать его совершенствовать". Бутанс добавил, что не следует тормозить достигнутое до сих пор.

Премьер-министр Андрис Кулбергс заявил, что следует разделять вопросы о ранее допущенных ошибках в привлечении иностранных студентов и привлечении инвесторов. По его мнению, законом об иммиграции нельзя "стрелять себе в ногу", лишая возможности привлекать инвесторов.