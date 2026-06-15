Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 16. Июня Завтра: Justine, Juta
Доступность

Опять богатые понаедут: депутаты против «золотых виз»

© LETA 15 июня, 2026 20:15

Новости Латвии 0 комментариев

Фото PMLP

Парламентская фракция партии "Прогрессивные" будет призывать президента Эдгара Ринкевича не провозглашать принятый Сеймом 11 июня в окончательном чтении закон об иммиграции, который предусматривает возможность для иностранцев запрашивать временный вид на жительство (ВНЖ) на срок до пяти лет, если они перечислили 150 000 евро в созданный государством инвестиционный фонд и внесли в государственный бюджет 10 000 евро, сообщили агентству ЛЕТА в партии.

"Прогрессивные" считают, что принятая норма возобновляет ранее широко критикуемый и впоследствии отмененный механизм - торговлю видами на жительство.

В партии подчеркивают, что "золотые визы" традиционно связаны с рисками для безопасности, включая въезд в страну нежелательных лиц, проблемы с проверкой происхождения денег, обход санкций, неблагоприятные изменения на рынке недвижимости.

"Прогрессивные" считают, что перед провозглашением закона необходимо обеспечить дополнительную оценку этой нормы, оценив экономическое влияние и влияние на международную репутацию Латвии в контексте Шенгенской зоны, особенно в нынешних геополитических условиях.

"Такое решение противоречит прежней государственной политике и тенденциям в Европейском союзе", - заявляют в партии.

Заместитель председателя фракции Национального объединения в Сейме Артурс Бутанс, чья партия также не поддержала предложение о "золотых визах", заявил агентству ЛЕТА, что в четверг по нескольким голосованиям мнение Нацобъединения отличалось от мнения коалиционных партий. Как отметил Бутанс, партнеры были об этом проинформированы, и партия остается при своем особом мнении.

Однако, по его словам, в этом законе об иммиграции с точки зрения строгости есть и очень хорошие требования, поэтому "правильнее было бы не вставлять палки в колеса этому законопроекту, а продолжать его совершенствовать". Бутанс добавил, что не следует тормозить достигнутое до сих пор.

Премьер-министр Андрис Кулбергс заявил, что следует разделять вопросы о ранее допущенных ошибках в привлечении иностранных студентов и привлечении инвесторов. По его мнению, законом об иммиграции нельзя "стрелять себе в ногу", лишая возможности привлекать инвесторов.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

На дизель — да, на бензин — нет: премьер о сохранении сниженного акциза до конца года
Важно

На дизель — да, на бензин — нет: премьер о сохранении сниженного акциза до конца года

«Пусть Европа воет и кричит!» Слова Домбравы вызывают тревогу у правозащитников
Важно

«Пусть Европа воет и кричит!» Слова Домбравы вызывают тревогу у правозащитников (1)

Что заметила гример LTV на лице Ричарда Гира?
Важно

Что заметила гример LTV на лице Ричарда Гира?

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

И вся страна пусть подождет: что тормозит работу правительства Кулбергса?

Важно 20:51

Важно 0 комментариев

Нынешняя ситуация, когда невозможно оперативно назначить руководителя Государственной канцелярии, неприемлема, заявил агентству ЛЕТА после заседания коалиции премьер-министр Андрис Кулбергс.

Нынешняя ситуация, когда невозможно оперативно назначить руководителя Государственной канцелярии, неприемлема, заявил агентству ЛЕТА после заседания коалиции премьер-министр Андрис Кулбергс.

Читать
Загрузка

«Это ненормально!» Почему школьники в Латвии сдают экзамены по два месяца?

Важно 20:40

Важно 0 комментариев

Продолжительность проведения централизованных экзаменов в Латвии, которая сейчас составляет около двух месяцев, нельзя считать нормальной, заявил в программе TV24 «Uz līnijas» директор Рижской государственной 3-й гимназии Андрис Приекулис.

Продолжительность проведения централизованных экзаменов в Латвии, которая сейчас составляет около двух месяцев, нельзя считать нормальной, заявил в программе TV24 «Uz līnijas» директор Рижской государственной 3-й гимназии Андрис Приекулис.

Читать

«Азербайджанская прачечная»: почти 3 млн евро конфисковано в пользу государства

Новости Латвии 20:39

Новости Латвии 0 комментариев

Экономический суд в июне признал преступно нажитыми и подлежащими конфискации в пользу государства 2 762 186,46 евро, а также три объекта недвижимости — квартиры в Риге, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Экономический суд в июне признал преступно нажитыми и подлежащими конфискации в пользу государства 2 762 186,46 евро, а также три объекта недвижимости — квартиры в Риге, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Читать

У airBaltic новый бизнес-план: правительство даст еще 150 миллионов?

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

В настоящее время продолжается согласование бизнес-плана латвийской национальной авиакомпании "airBaltic", сообщил в понедельник после встречи с премьер-министром Андрисом Кулбергсом председатель совета авиакомпании Андрей Мартынов.

В настоящее время продолжается согласование бизнес-плана латвийской национальной авиакомпании "airBaltic", сообщил в понедельник после встречи с премьер-министром Андрисом Кулбергсом председатель совета авиакомпании Андрей Мартынов.

Читать

Что заметила гример LTV на лице Ричарда Гира?

Важно 20:33

Важно 0 комментариев

Недавно голливудская звезда Ричард Гир посетил Ригу. Визажист Илзе Липска также имела с ним особую встречу, нанеся актеру макияж перед записью телешоу «1:1», как сообщает nra.lv со ссылкой на издание «Privātā Dzīve».

Недавно голливудская звезда Ричард Гир посетил Ригу. Визажист Илзе Липска также имела с ним особую встречу, нанеся актеру макияж перед записью телешоу «1:1», как сообщает nra.lv со ссылкой на издание «Privātā Dzīve».

Читать

Мясной павильон закрыли: куда переехали торговцы мясом?

Новости Латвии 20:23

Новости Латвии 0 комментариев

Половина торговцев из Мясного павильона уже продают свою продукцию в других местах Рижского Центрального рынка, сообщила агентству LETA руководитель корпоративных коммуникаций предприятия «Rīgas nami» Агнесе Лиците.

Половина торговцев из Мясного павильона уже продают свою продукцию в других местах Рижского Центрального рынка, сообщила агентству LETA руководитель корпоративных коммуникаций предприятия «Rīgas nami» Агнесе Лиците.

Читать