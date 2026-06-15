Как гражданин РФ по новому закону может получить ВНЖ в Латвии: Елизавета Кривцова

-Рассказываю про новый Иммиграционный закон. Сегодня про самую сложную категорию – россиян.

По новому закону граждане РФ смогут получить временный ВНЖ в Латвии по следующим основаниям:

- брак с гражданином, негражданином, иностранцем с ВНЖ;

- несовершеннолетние дети граждан/неграждан, иностранцев с ВНЖ;

- пенсионеры – родители граждан/неграждан;

- потомки латышей, ливов и граждан Латвии;

- родители и опекуны несовершеннолетнего гражданина/негражданина Латвии;

- обладатель голубой карты ЕС для высококвалифицированных специалистов;

- руководитель, специалист или стажёр, временно переведенный в Латвию в рамках одной транснациональной корпорации;

- ученый в рамках проведения научного исследования;

- студенты очных программ ВУЗов;

- учащиеся школ по программам обмена;

- стажёры в течение 2 лет после завершения обучения в ВУЗе;

- беженцы;

- работник в рамках продолжения трудовых отношений.

В следующих постах расскажу про ВНЖ по инвестициям, бизнесу и работе