Как гражданин РФ по новому закону может получить ВНЖ в Латвии: Елизавета Кривцова

-Рассказываю про новый Иммиграционный закон. Сегодня про самую сложную категорию – россиян.
По новому закону граждане РФ смогут получить временный ВНЖ в Латвии по следующим основаниям:
- брак с гражданином, негражданином, иностранцем с ВНЖ;
- несовершеннолетние дети граждан/неграждан, иностранцев с ВНЖ;
- пенсионеры – родители граждан/неграждан;
- потомки латышей, ливов и граждан Латвии;
- родители и опекуны несовершеннолетнего гражданина/негражданина Латвии;
- обладатель голубой карты ЕС для высококвалифицированных специалистов;
- руководитель, специалист или стажёр, временно переведенный в Латвию в рамках одной транснациональной корпорации;
- ученый в рамках проведения научного исследования;
- студенты очных программ ВУЗов;
- учащиеся школ по программам обмена;
- стажёры в течение 2 лет после завершения обучения в ВУЗе;
- беженцы;
- работник в рамках продолжения трудовых отношений.
В следующих постах расскажу про ВНЖ по инвестициям, бизнесу и работе