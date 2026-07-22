Ринкевич сообщил, что премьер-министр Андрис Кулбергс проинформировал его о ходе работы над законом после того, как президент попросил Сейм рассмотреть закон повторно. По словам главы государства, бюро премьер-министра и ответственные министерства сейчас работают над тем, чтобы учесть изложенное в обращении президента требование оценить соразмерность предлагаемых норм и соблюсти баланс различных интересов.

Как сообщил президент, в четверг, 23 июля, Сейм определит сроки и порядок повторного рассмотрения закона. Можно найти сбалансированное решение, которое учтет интересы экономики, инвесторов и национальной безопасности, считает Ринкевич. Он добавил, что советники президента и другие должностные лица продолжат участвовать в работе парламентских комиссий, и выразил уверенность в том, что компромиссное решение будет найдено.