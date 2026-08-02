Согласно предложению Кулбергса, ВНЖ на пять лет мог бы получить иностранец, который как минимум на семь лет вкладывает 100 тысяч евро в фонд созданного государством управляющего фондом альтернативных инвестиций или 150 тысяч евро в фонд с другим управляющим. Во втором случае как минимум 50% инвестиций должны быть вложены в государственный фонд или в проекты строительства нового жилья в Латвии.
Однократный взнос в госбюджет премьер предлагает заменить ежегодным платежом в размере 10 тысяч евро. Те же самые требования будут касаться повторных запросов на получение ВНЖ.
В письме, адресованной комиссии, Кулбергс отмечает, что предыдущая программа своих целей не достигла, поскольку привлекала до 200 инвесторов в год, но при этом взносы в госбюджет были символическими. Премьер считает, что программа должна быть значительно пересмотрена, но так, чтобы она оставалась конкурентоспособной среди других стран ЕС.
По сведениям Кулбергса, существуют планы о строительстве в Риге и под Ригой примерно 15 тысяч 500 квартир в течение следующих 3-5 лет. Предполагаемая стоимость таких проектов — около 1,65 миллиарда евро, доходы девелоперов от продажи — около 2,4 миллиарда. Как минимум 500 миллионов евро из этой суммы будут составлять налоги. Около 30% этих квартир будут в проектах с латвийским капиталом, 25% — с эстонским, 45% — с капиталом из других стран.
По оценке премьера, если в рамках программы удастся привлечь тысячу инвесторов, за пять лет поступления в госбюджет на программу развития экономики составят 50 миллионов евро.
Если эти инвесторы после получения ВНЖ станут латвийскими налогоплательщиками, за пять лет они смогут обеспечить до 300 миллионов евро дополнительных поступлений в госбюджет. При самом благоприятном сценарии тысяча инвесторов может привлечь в Латвию до 500 миллионов евро.
Премьер также сообщает, что продолжает работать над проектом закона о фиксированном налоговом платеже для иностранцев. Этим законопроектом предусмотрено, что инвестор, получивший ВНЖ, сможет стать налоговым резидентом в Латвии, уплачивая ежегодно в госбюджет 60 тысяч евро. Тысяча таких иностранцев за год принесёт в бюджет 60 миллионов евро, а за пять лет — 300 миллионов.
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