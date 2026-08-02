По сведениям Кулбергса, существуют планы о строительстве в Риге и под Ригой примерно 15 тысяч 500 квартир в течение следующих 3-5 лет. Предполагаемая стоимость таких проектов — около 1,65 миллиарда евро, доходы девелоперов от продажи — около 2,4 миллиарда. Как минимум 500 миллионов евро из этой суммы будут составлять налоги. Около 30% этих квартир будут в проектах с латвийским капиталом, 25% — с эстонским, 45% — с капиталом из других стран.

По оценке премьера, если в рамках программы удастся привлечь тысячу инвесторов, за пять лет поступления в госбюджет на программу развития экономики составят 50 миллионов евро.

Если эти инвесторы после получения ВНЖ станут латвийскими налогоплательщиками, за пять лет они смогут обеспечить до 300 миллионов евро дополнительных поступлений в госбюджет. При самом благоприятном сценарии тысяча инвесторов может привлечь в Латвию до 500 миллионов евро.